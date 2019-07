Ocupantes de casas de Pensiones Civiles exigen a Gobierno que les facilite viviendas

**Coesvi ofrece terreno alternativo en la Mármol pero lo condiciona a que el Municipio ayude con construcción.

Chihuahua, Chih.- Después de que ayer se desplegara un operativo en el conocido como Fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado recabando datos de las familias que ocuparon las viviendas y advitiéndoles de las medidas legales a las que se enfrentaban, cárcel incluida, este mediodía un importante número de estas personas acudió a varias dependencias. Incluida la Coesvi.

Ellos afirmaron que representan a 300 familias, y estuvieron en la Fiscalía, fueron al Palacio de Gobierno y a la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) a exigir una vivienda, afirmando que no se niegan a pagarla y acusaron a las autoridades de haber incumplido a sus compromisos.

Tras pasar por Fiscalía General del Estado donde les reiteraron que, con la ley en la mano, podrían ir a parar a la cárcel por invadir una casa ajena, por Palacio de Gobierno, donde el responsable de Atención Ciudadana, Juan Pablo Mendoza, les agendó una reunión para este miércoles a la una de la tarde, los quejosos se dirigieron a las oficinas centrales de la Coesvi en la calle Victoria donde ingresaron al grito de ¡«que salga Borruel, que salga Borruel1!».

Apenas tres minutos después el titular de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera, salió de su oficina a atenderlos y responder a sus reclamos. Después de que le echaran en cara no haber estado en la última reunión con el Municipio, Borruel les recordó que siempre los había atendido y que además lo había hecho de muy buena manera, no sólo por ser su obligación, sino por gusto y porque considera que como funcionario público así debía ser.

Los ciudadanos aseguraron al funcionario que tras desocupar las viviendas y ver como éstas estaban siendo vandalizadas, decidieron volver a ocuparlas para que en caso de que Gobierno accediera a vendérselas no fueran a comprar ruinas como afirmaron que ocurre en algunos casos. Manifestaron que ellos mismos recuperaron las viviendas y limpiaron el parque abandonado.

Los vecinos le dijeron que desde Municipio ya les habrían dicho que estaban listos para aportar el dinero para la construcción del nuevo fraccionamiento, ante lo cual el director de la Coesvi hizo dos llamadas a personal de Municipio para corroborarlo, con la sorpresa de que, en conversación que todos los asistentes pudieron escuchar en altavoz, desde Municipio negaron que hubieran realizado esa afirmación.

Tras dejar en evidencia este argumento de los inconformes, Borruel les reiteró el ofrecimiento gratuito de un terreno en la colonia Mármol, a 400 metros de la estación del MetroBús y 300 metros de la Vialidad CH-P, pero para ello afirmó que Municipio los debía ayudar con el recurso para la construcción ya que él ponía el terreno y ya luego valorarían si sería construcción vertical o viviendas unifamiliares.

Llegados a este punto, algunos vecinos exigieron que fueran unifamiliares, afirmando algunos que si no fuera así en caso de que en un futuro quisieran ampliar no podrían hacerlo. A este respecto, Borruel les dejó bien claro que llegado el momento los vecinos también podían decir que no querían las casas.

