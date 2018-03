Obreras sacrifican salud y familia por bajos salarios

** "Si cumples un estándar, el aumento es de diez pesos, yo ganaba 160 pesos y me subieron a 170, pero hay compañeros que ganan solo 90 pesos y eso es muy poco”.

31 de marzo, 09:50 am

Eddy Domínguez Viernes 2 de marzo de 2018 en Local

Lo ganado, solo alcanza para comer sopa, frijoles, arroz y tortillas

Ciudad Juárez, Chih.- Nancy Vázquez Téllez ha trabajado por más de 20 años en la maquila y aseguró que su experiencia ha sido un martirio, porque ha tenido que sacrificar tiempo, familia, salud y educación para sobrevivir con salarios precarios que solo alcanza para comer sopa, frijoles, arroz y tortillas.

Vázquez Téllez participó en el foro “Por un Salario Justo y Digno” que organizó el Comité de la Huelga General de Obreras de Maquiladoras de Ciudad Juárez, en el auditorio Jesús Macías del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ.

Agregó que “es muy triste estar cansada para no jugar con mis hijos, para disfrutarlos, para cuidarlos y para ayudarles en sus tareas”.

En el evento participaron operadoras de producción, catedráticos, economistas, estudiantes y la abogada Susana Prieto Terrazas, líder del Comité de Huelga. Durante el foro los asistentes debatieron sobre el tema del aumento salarial en la industria maquiladora.

“En estas fechas sufrimos mucho, por lo regular comemos sopas, frijoles, tortillas fritas. Mi esposo trabaja de 4:00 de la tarde a una de la mañana, trabaja nueve horas diarias, en total son 45 horas por semana, yo trabajo de 6:00 a 3:30 de la tarde, a la semana trabajo 47 horas”, refirió.

Me da tanto coraje que los empresarios y dueños de las maquiladoras no valoran el sacrificio de lo que hacemos. Ellos se hacen ricos a costillas de nosotros y ellos muy felices disfrutando lo mejor con sus hijos, y mis hijos comiendo frijoles y sopas, ya basta de tantas injusticias.

También si nos enfermamos tenemos que batallar, pedimos una cita en el Seguro y se tardan hasta seis meses para atendernos y por mientras ¿que hacemos? nos morimos, no es justo. Está mal todo esto que pasa.

Por favor, amigos, y a todos en general, yo les pido su ayuda, hablo en nombre de todos los operadores no solo de mi persona, queremos un mejor salario, es tiempo de exigir nuestro derechos y no ser explotados, ni un obrero más caído, tenemos que luchar por un mejor salario.

En una mesa redonda para discutir el aumento del salario en la industria maquiladora, Nancy Vázquez Téllez, empleada de una empresa maquiladora a nombre de sus compañeros de la industria dijo:

He venido para hacerles saber por qué estoy aquí, porque queremos un mejor salario para todos los obreros de Ciudad Juárez.

“Nosotros sufrimos muchas carencias, los salarios precarios que nos dan en las maquilas no nos alcanzan para sobrevivir; Ho comemos carne, huevo o frijoles, ahora el huevo esta al mismo precio que un kilo de carne”.

No es justo que quienes gobiernan esta ciudad coman los mejores platillos y los obreros malcomamos con el miserable sueldo que nos dan, tenemos que pagar luz, gas, agua, gastos medios, escolares, vestimenta, no nos alcanza para todo, enfatizó Nancy Vázquez Téllez, madre de dos hijos y obrera.

“Nos hacen incrementos de salario si el supervisor lo quiere, pero si le caes mal al supervisor, no lo autoriza, te hacen una evaluación y si no sabes no te lo dan, te toman el tiempo, para ver si cumples un estándar, el aumento es de diez pesos, yo ganaba 160 pesos y me subieron a 170, pero hay compañeros que ganan solo 90 pesos y eso es muy poco”.

Los compañeros de muchas empresas ganan miserables sueldos, yo quisiera que el gobierno gane 170 pesos o aun peor que gane 90 pesos para ver si así mantienen a su familia.

Hoy en la maquila nos quitan hasta los bonos de despensas por una incapacidad y se me hace muy injusto, es lo que yo he vivido. En la maquila nos dan comida muy fea, a veces puro salchichón, hemos comido de forma antihigiénica hasta con cucarachas y eso es lo que nos cómenos los maquiladores y no todos nos damos cuenta.

Muchos nos quedamos con hambre, y así nos quedamos porque no hay repetición, además solo nos dan 20 minutos para almorzar y 25 para comer.

Todo esto da un total de mil 85 pesos y faltó lo de higiene personal en total son 7 mil 206 pesos y mi esposo gana 850 pesos a la semana y yo gano 830 pesos, que al mes da un total de 6 mil 720 pesos entre los salarios de los dos y comemos cuatro personas en la casa.

Hacemos milagros con la ayuda de Dios y cada vez es peor, los días críticos de los que trabajamos en la industria maquiladora, son los jueves y los viernes cuando se va acabando la despensa.

Y las fechas de los pagos de servicios se nos juntan, por ejemplo en mi caso, pago renta los días 13 de cada mes, el pago de agua llega el 30 de cada mes, el pago de la luz cada 28 de cada mes y si no la pagamos la cortan, finalizó.

En su intervención, el profesor investigador en Economía, Benjamín Carrera Chávez, expresó que se organiza este tipo de eventos para discutir los bajos salarios. Dijo que los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dicen que Juárez es la novena ciudad con el mayor número de pobres, y mucho tiene que ver los bajos salarios en las maquilas.

Dijo que mientras a nivel nacional se les pagan 6 mil 800 pesos, en Juárez ganan 5 mil 700 pesos mensuales, que equivale a un 18 por ciento menos. “Tan solo el salario del 2007 al 2017 solo ha crecido el 2 por ciento, mientras que la productividad un 22 por ciento, y siendo parejos, se tendría que aumentar el salario.

Desglose del gasto que se lleva una familia que trabaja en una maquiladora con los salarios que reciben:

480 pesos de transporte por mes para mi hija

650 pesos para trabajos escolares

270 pesos al mes de agua potable o más

189 pesos por mes o más de luz

650 pesos de renta por mes

250 pesos de gas

4 mil 500 pesos de despensa por mes

250 pesos para internet

Gasto de mil pesos de despensa por semana

1 kilo de limón 30 pesos

2 kilos de arroz 28 pesos

2 kilos de frijoles 50 pesos

1 kilo azúcar 28

1 kilo de harina 14

2 kilos de jitomates 36

2 kilos de cebolla 38

2 rollos de cilantro 12

5 sopas 25 pesos

3 purés 18

2 litros de aceite del más económico 44

1 paquete knorr suiza 20

1 sobre de sal de ajo 14

1 comino 12 pesos

¼ de jamón 29

1 kilo de salchicha 25

2 rollos de chorizo 32

1 cono de huevo 65 pesos

4 cajas de leche 52

1 kilo de carne molida 30

1 kilo de pierna de puerco 55

1 kilo de hígado 40

1 kilo de cocido 45

1 kilo de chuletas 65

2 rollos de papel higiénico 30

2 piezas de jabon de baño 22

2 bolsas de detergente 30

1 litro de cloro 17

1 shampoo 30 pesos

1 Fabuloso 17

1 litro de lavatrastos 25

1 cereal 46

2 kilos de calabacitas 50 pesos

2 rollos de acelgas 12 pesos

