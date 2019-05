Obras logradas por Antorcha en Guadalupe generan bienestar y desarrollo

**Unidad deportiva en Villa de Guadalupe, espacio logrado por Antorcha fue escenario para arranque del programa de fomento a la lectura por parte de IZEA.

**Antorcha sigue buscando el bienestar y desarrollo de guadalupenses con 41 obras nuevas en 2019.

Guadalupe, Zac.- La unidad deportiva ubicada en Villas de Guadalupe, de la cabecera municipal, una de las decenas de obras logradas por el Movimiento Antorchista fue escenario para la puesta en marcha de un importante programa por parte del Director del Instituto de Educación de los Adultos, Carlos Peña Badillo, quien realizó un evento de fomento a la lectura dirigido a niños y adolescentes con lo que se busca acercar a la población al hábito de leer.

Por lo que en su calidad de gestor, el dirigente Osvaldo Ávila fue invitado al arranque del programa, donde se reconoció la labor desempeñada por el instituto, al mismo tiempo que el líder social dio a conocer que se impulsó esta obra con una inversión cercana a los 3 millones de pesos en distintas etapas, con lo que se demuestra que las acciones que impulsa su movimiento están al servicio de todos en Guadalupe. Tan solo en 2019 se construyen 41 obras nuevas para el bienestar de todos.

Cabe recordar que la organización social espera la respuesta al pliego petitorio dirigido al alcalde Julio Cesar Chávez Padilla y al mismo tiempo que se detenga la campaña de calumnias y desinformación por parte de funcionarios municipales con recursos públicos.

En este sentido, el antorchista afirmó que no quieren moches, no buscan dinero en efectivo, sino que ejercen sus derechos consagrados en la Carta Magna y uno de ellos es solicitar las obras sociales que por su naturaleza tienen un carácter colectivo, pero dejó en claro que no abandonarán la organización y la exigencia porque el derecho y la razón los asiste.

Finalmente, Ávila Tizcareño aseveró que la organización que encabeza ha buscado siempre el desarrollo de la población, por lo cual, dijo se espera que próximamente se logre la cancha techada en este punto, lo que se sumará a la infraestructura logada para el municipio de Guadalupe.

