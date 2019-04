Obras, cumplimiento, soluciones: el grito de miles de hidalguenses

La Crónica de Chihuahua

11 de marzo, 09:06 am

Por Guadalupe Orona Urías

Para nadie es desconocido el atraso secular del estado de Hidalgo en prácticamente todos los rubros referentes al bienestar social de su población; el dato más revelador es el que consigna que el 51 por ciento de los hidalguenses vive en pobreza (al menos 1.5 millones, de acuerdo con el Coneval) y el 11.4 por ciento en pobreza extrema, es decir, 350 mil ciudadanos no tiene la posibilidad ni siquiera de llenar el estómago. También grave, pues no revela que vayamos por la senda de la solución de tan grave situación, es el hecho de que al 46 por ciento de los trabajadores no le alcanza para adquirir la canasta básica; pero, además, de la población “ocupada”, casi un millón se encuentra en la informalidad, el 75.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA), un millón 317 mil ciudadanos en edad de trabajar. Y de los 3 millones de habitantes en la entidad, un millón 964 mil no tiene acceso a la seguridad social, o sea, dos de cada tres hidalguenses y 771 mil no cuentan con servicios básicos.

El panorama es tétrico, y si conocemos esta situación, la vivimos y la sentimos como nuestra, mínimamente nos debe dejar asaz angustiados y preocupados; considero que todo mexicano sensible, capaz de sentir en su fuero interno el dolor ajeno, debe hacer lo que en sus posibilidades se encuentre para ir cambiando esta pavorosa realidad. Y eso es precisamente lo que ha motivado por décadas al Movimiento Antorchista para organizar, educar y hacer que los millones de descamisados aspiren y logren una vida más humana, de mayor bienestar, que contribuya a sacarlos de la oscuridad que la ignorancia, la insalubridad, el hacinamiento, la falta de alimentación, etc. provocan en el individuo. Y nuestra insistencia ante el gobierno del estado de Hidalgo, que encabeza el licenciado Omar Fayad Meneses, para que se atiendan las demandas básicas de cientos de comunidades y de los miles de hidalguenses en el pauperismo, tiene ese propósito, pero todo nuestros afanes han topado con pared, con una insensibilidad tal de los funcionarios de su gabinete que muestran a personajes ajenos completamente a la realidad hidalguense, que ven al pueblo y sus necesidades no como un reto en su proyecto de transformación de esa realidad lacerante, sino como un semillero de votos para sus aspiraciones personales y de grupo.

Los antorchistas hidalguenses nos hemos hecho presentes cientos de veces en palacio de gobierno y en las diferentes dependencias buscando alternativas para que comunidades rurales y colonias populares tengan agua potable, caminos, clínicas, escuelas, vivienda, etc. y cientos de veces se nos ha mentido y engañado, pues a dos años y medio de la actual administración nada se ha atendido, nada se ha cumplido, ni las promesas de audiencias del propio gobernador; quizás recordará el lector, que en estas mismas páginas, manifesté que de propia voz del licenciado Omar Fayad, se comprometió una reunión, para establecer las posibles soluciones a las demandas planteadas, primero para enero del años 2018, reunión que no se concretó hasta el pasado 2 de octubre, donde el único compromiso que hizo en ese momento fue llevar a cabo la escrituración de más de una docena de colonias en la ciudad de Pachuca y, nuevamente, comprometió una reunión para mediados del mismo mes, donde llevaría, ahora sí, las soluciones para el resto de las demandas, reunión que hasta el momento no se ha realizado; y, después de mucho insistir durante casi todo el año, se nos dijo que, la susodicha entrevista se llevaría a cabo el pasado 8 de febrero, la cual fue nuevamente suspendida y hasta ahorita no se ha reprogramado, y obvio, ninguna solución ha existido; es claro, que los más de 100 mil hidalguenses organizados en las filas del Movimiento Antorchista, siguen clamando solución a sus añejas y justas demandas.

La Constitución Mexicana indica que todos los mexicanos tenemos derecho a educación, a los servicios básicos, a la salud, a una vivienda digna, etc., pero los datos arriba mencionados revelan claramente que en Hidalgo se violenta la ley y los derechos elementales de la ciudadanía; los antorchistas queremos que se respete nuestra Carta Magna, máxima ley, que nadie, ni funcionario alguno, ni el propio presidente de la república, puede estar por encima de ella. Tenemos derecho a que se nos atienda y resuelva porque somos mexicanos, trabajadores que aportan al desarrollo con su esfuerzo y con el pago de impuestos; porque nuestras demandas son muy justas y porque la ley nos concede el derecho de organización y de petición, a pesar de todos los intentos visibles y ocultos para eliminar de un plumazo dichos derechos, pero los mexicanos los vamos a reclamar y a defender, porque hasta ahora es el único mecanismo legal que tenemos los débiles de este país para defendernos de los abusos de los poderosos y reclamar nuestros derechos. Tenemos derecho porque todos los recursos que maneja el estado son recursos públicos, del pueblo y, porque, además, este año, el gobierno de Hidalgo, cuenta con un presupuesto mayor a los años anteriores; actualmente recibirá 46 mil 271 millones, 9.8 por ciento más que en el 2108. Así que, los hidalguenses organizados, los que queremos desarrollo en nuestras comunidades y bienestar para nuestras familias, los que estamos empeñados que se construyan escuelas, caminos, clínicas, etc. para nuestros hijos, a los que la vida nos ha enseñado que sólo luchando diariamente podemos vivir con dignidad, sin vender nuestras consciencias por un mendrugo, vamos a insistir, por todas las vías legales y pacíficas para que se atiendan y resuelvan cada una de las peticiones de obra pública a la que tenemos derecho; nuestro grito de reclamo se escuchará por todo el estado y frente a palacio de gobierno.

