Nueva elección de comisarios en Dzitnup, necesaria para limpiar el proceso democrático

Hecelchakán, Campeche.- La elección del comisario municipal en Dzitnup, Hecelchakán, se habrá de repetir, por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), como resultado del juicio TEEC/JDC/40/ 2018, en el que el ciudadano José Bernabé Xool Bacab, candidato de una parte de los habitantes de Dzitnup, solicitó el amparo de la justicia, debido a que, sin importar que él cumplió todos los requisitos para registrarse como candidato, a última hora el Presidente Municipal de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, escudado en el cabildo, le negó el registro y le impidió ilegalmente participar en el proceso.

José Bernabé Xool Bacab no impugnó el resultado, la queja se presentó antes de la elección y fue contra la decisión del Ayuntamiento de Hecelchakán, de negarle ilegalmente la posibilidad de participar en el proceso violando sus derechos como ciudadano y sus garantías individuales. Brito Pech fue notificado a tiempo de esta situación por el TEEC, pero a pesar de ello decidió seguir adelante con las elecciones.

Los magistrados del TEEC, después de analizar y valorar el asunto, reconocieron la injusticia en los actos de Brito Pech, y el 17 de diciembre, aprobaron por unanimidad la sentencia en la que “Se ordena al Ayuntamiento de Hecelchakán, Campeche que a la brevedad posible emita una nueva convocatoria para la elección del comisario municipal, únicamente por cuanto hace a la localidad de Dzitnup”, y ordenaron que se respeten los derechos y se permita participar a Xool Bacab.

Sin embargo los hechos se han tergiversado y el candidato que resultó ganador en la elección anulada acusa ahora a Xool Bacab de “querer robarle la elección”. Es necesario explicar que lo que hizo José Bernabé Xool Bacab fue solamente exigir el respeto a las leyes, pues su derecho a votar y a ser votado no estaba siendo respetado por Brito Pech, siendo que el acatamiento a la Ley es indispensable para que el conjunto social funcione y el único modo de que esos diferentes grupos o sectores de la comunidad convivan de manera pacífica y unida a pesar de sus diferencias. Pero la unidad y el entendimiento, que son el verdadero fin, sólo se puede lograr respetando los derechos de todos, aunque no sean del mismo partido, y aunque para ello se deba vivir la etapa de competencia para que gane uno u otro candidato, quien, una vez electo, representará a todos los habitantes de Dzitnup.

Cuando José Bernabe Xool Bacab solicitó la protección de sus garantías ante la justicia, no sólo hizo uso de un derecho, sino que actuó de manera responsable en defensa de nuestras instituciones y de la Ley, así como de la legitimidad de la elección, al hacerlo está defendiendo también a nuestra comunidad, a fin de que el resultado, sea el que sea en el nuevo proceso, suceda sin intervención de los que tienen el poder, sea la decisión de la mayoría, no tenga ninguna mancha ni provoque inconformidad. En cambio, si no se hubiese dado el juicio, ni la sentencia del TEEC, estaríamos ante un resultado manchado por la falta de legalidad, se habría cometido una injusticia, burlado la democracia y sembrado inconformidades que llevarían a profundizar las diferencias en los diferentes sectores. La culpa de todo, tanto de la ilegalidad de la primera como de la necesidad de hacer una segunda elección, la tiene el Ayuntamiento, por lo que los habitantes de Dzitnup no debemo dividirnos ni enfrentarnos.

La sentencia NO cambia el resultado, sino que ordena que se repita la elección, por lo que el respeto a la decisión del pueblo no solo queda garantizado, sino que se legitimará totalmente en la nueva elección. Invitamos a todos los habitantes de Dzitnup a que veamos con responsabilidad la necesidad de limpiar el proceso y hacer valer las leyes, para que nunca, en ninguna circunstancia, ni en contra de nadie, se viole la ley y los derechos de ningún mexicano; a que participemos con decisión y ánimo este 30 de diciembre en la nueva elección y vote cada quien por el candidato de su preferencia.

