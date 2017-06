Nos topamos contra la burocracia de la Sagarpa: Antorcha

**Se manifiesta Antorcha en delegaciones estatales; piden la liberación de apoyos para el campo.

31 de mayo, 17:25 pm

Ciudad de México.- Desde el norte hasta el sureste del país, el antorchismo se manifestó hoy en las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de cada Estado para exigir se haga a un lado el burocratismo y se liberen los apoyos para pequeños productores, gestionados en meses pasados.

Desde hace tres meses los agricultores adheridos al Movimiento Antorchista han entregado toda la documentación que la dependencia les ha solicitado, pero hasta la fecha no ha entregado los apoyos solicitados, que de no hacerlo miles de familias estarían en riesgo de que en los próximos meses no cuenten con cosecha y alimento.

A pesar de esto y de las movilizaciones que se hicieron en las delegaciones estales, las secretarías no dieron una respuesta y no mostraron la voluntad de entregar los apoyos a los campesinos, por tal razón el antorchismo continuará con las manifestaciones en las dependencias de cada Estado y de seguir con la negativa de no otorgar los apoyos, se trasladarán a la capital del país para pedir a la Sagarpa federal dé solución a las demandas de los agricultores.

Cabe destacar que el apoyo que piden los campesinos es mínimo, pues va desde los mil 500 pesos por hectárea que es principalmente para lo básico, recurso mínimo de lo que maneja en general la dependencia.

