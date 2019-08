No más bolsas: mañana inicia aplicación del decreto

¿Qué opinan los ciudadanos de esta medida?

La Crónica de Chihuahua

28 de agosto, 14:45 pm

Chihuahua, Chih.- Mañana, por decreto de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Chihuahua, se dejará de dar bolsas de plástico en tiendas.

La mayoría de los entrevistados parecieran tener una idea favorable respecto a esta disposición cuyo objetivo es reducir los efectos de la contaminación por residuos derivados de material fósil.

De acuerdo con Francisco Gómez Licón, jefe del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), las sanciones están descartadas mientras se inicia con medidas de socialización de la nueva ley.

“No se trata de que la autoridad vaya y sancione de inmediato, se trata también de que haya comunicación y que las empresas sepan a qué atenerse, que se preparen, que no solo vayan a tratar de multar, sino que realmente informen a las empresas lo que deben de hacer”, dijo.

La ciudadanía también emitió su opinión al respecto. Esto es lo que comentaron para El Diario de Chihuahua:

Juan A. opinó lo siguiente: “Me parece bien, y es una manera de empezar a ayudar al medio ambiente. Tal vez no es como que “wow, el gran cambio”, pero por algo se empieza. Esta medida me podría afectar al momento de comprar cosas en grandes cantidades, por lo general no me afectará en mi día a día, yo siempre traigo mi mochila”.

María B. dijo: “Se me hace muy bien para no generar tanta basura. No sabría en qué me pueda afectar, pero creo que habría menos basura en la calle. No creo que sea una media muy efectiva, creo que la gente se va a enojar, porque no está acostumbrada a cargar sus bolsas”.

Por su parte Ramón C. comentó: “Es una buena idea para el planeta, pero sería mejor hacerlo de poco a poco. Creo que me puede afectar porque tendré que comprar otros tipos de bolsas, esas, las reusables, y ahorita no las tengo”.

Finalmente Carlos D. expresó: “Esta medida está muy bien porque creo que es el comienzo para un cambio, obviamente no va a llegar de un día a otro, pero creo que es un buen comienzo, es una gran iniciativa. No creo que me afecte, solo tengo que acostumbrarme a llevar mis propias bolsas”.

De acuerdo con Francisco Gómez Licón, jefe del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) “La ley prohíbe bolsas plásticas comunes pero va a permitir el uso de biodegradables”

“Consideramos, y es lógico que un cambio no se da de un día para otro, sino que muy probablemente vamos a requerir varios meses para que ya se dé un cambio definitivo en las empresas y los propios consumidores”, agregó Gómez Licón.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---