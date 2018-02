No hubo despidos en Telebachilleratos, sino contratos que terminaron: Cuarón

La Crónica de Chihuahua

31 de enero, 12:00 pm

Chihuahua, Chih.- Después de la protesta masiva registrada la pasada semana en la que maestros de Preparatoria Abierta y Telebachillerato solicitaron la destitución de la directora del nivel, Liliana Rojero, por el despido injustificado de tres coordinadores, varios directores y maestros, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, contradijo esa denuncia pública y aseguró que «se trató de contratos que llegaron a su fin y no se renovaron».

«Realmente no eran despidos injustificados, eran en realidad terminación de contratos determinados en el momento de su terminación del plazo y ya no se renovó, pero no e ningún despido», aseguró al respecto.

Cabe recordar que el pasado jueves, decenas de maestros de ese nivel se manifestaron y protestaron, primero ante las oficinas del subsistema en el fraccionamiento Gloria (donde los recibió una decena de patrullas de la Policía Estatal) y posteriormente en el edificio Héroes de la Revolución que alberga las oficinas de la Secretaría de Educación y Deporte, donde reiteraron su exigencia de que las autoridades intervengan para poner fin al hostigamiento por parte de la directora.

Denunciaron que la directora había removido a tres coordinadores, al menos dos directores y varios docentes, sin motivo alguno.

