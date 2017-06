No habrá ambulantes ni bases de taxis en terminales del Tren Interurbano

**A los regidores de Toluca les preocupan temas como la seguridad y el transporte público, así como la conectividad a los destinos que confluyen en la estación Pino Suárez.

La Crónica de Chihuahua

15 de junio, 17:21 pm

Toluca, México.- Ni ambulantaje, ni bases de taxis habrá en las estaciones del Tren Interurbano México –Toluca que será inaugurado en 2018, aseguró el alcalde Fernando Zamora Morales, durante la sesión de cabildo, donde regidores plantearon la necesidad de contar con planes parciales de desarrollo, para prevenir posibles conflictos en la zona.

En el turno de asuntos generales, la décimo cuarta regidora, Paula Martina Monroy Córdova, planteó que al iniciar las pruebas del funcionamiento del tren interurbano se debe considerar que su funcionamiento traerá consigo no sólo beneficios, sino también problemas, como la concentración de actividades, por lo que habrá que trabajar en evitar el comercio informal y la inseguridad, así como en responder a la demanda de servicios.

Ante ello, el regidor Gabriel Medina Peralta habló de la necesidad de trabajar en planes parciales de desarrollo para las zonas donde hará paradas el Tren Interurbano México-Toluca, a fin de paliar los posibles efectos negativos que pueda traer, como inseguridad, ambulantaje, mayor demanda de servicios, entre otros, por lo que se acordó llevar a cabo una reunión para hablar sobre el tema.

Monroy Córdova dijo que es innegable que habrá concentración de actividades en torno al tren Interurbano México-Toluca, lo que traerá consigo problemas en vialidades, demanda de estacionamiento, así como demanda de servicios de seguridad y recolección de basura, entre otros.

Asimismo, sostuvo que preocupan temas como la seguridad y el transporte público, así como la conectividad a distintos destinos que confluirán en la estación Pino Suárez.

Indicó, se trata de información que solicitó en septiembre pasado y a la fecha no ha habido respuesta de la SCT, por lo que pidió actuar con responsabilidad y proporcionar información a la ciudadanía que está al pendiente de ello.

Al respecto, Zamora Morales aseguró que la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad de Toluca se ha reunido con la SCT y los representantes de municipios de San Mateo Atenco y Lerma, a fin de resolver estos problemas que seguramente se darán, por lo que en breve, aseguró, se darán a conocer los acuerdos.

No obstante, reiteró que en la estación Pino Suárez no habrá bases de taxis, habrá un lugar especial para ello, bajarán el pasaje y tendrán que circular, lo mismo pasará con el pasaje de camiones, y no van a permitir ambulantes.

Finalmente, dijo que uno de los beneficios, además de un transporte rápido, será menos contaminación en la zona.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---