No es válido minimizar el universo de maestros sin paga: Miguel La Torre

** “Así fueran cinco, diez o uno, no hay justificación para no pagarles, han aguantado de más y se tardaron en protestar. Como una persona que fue educada en escuelas públicas, tengo que solidarizarme con los maestros".

La Crónica de Chihuahua

17 de abril, 21:00 pm

Chihuahua, Chih.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre Sáenz, calificó como vergonzoso el tratar de minimizar el universo de maestros afectados por la falta de pagos, luego de que se indicara que solamente el 1.2 por ciento de la totalidad de los docentes a cargo del erario del presupuesto estatal tienen problemas con sus pagos de salarios y prestaciones, algunos casos desde hace un año.

Así respondió el legislador a lo declarado por el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, quien tratando de desmementir a la Sección 42, aseguró que «son muy pocos los casos pendientes de pago, que son sólo 179 de los 14 mil 329 de los profesores del sistema de educación básica, el 1.2 % de este universo».

Al respecto, el diputado panista dijo que “Así fueran cinco, diez o uno, no hay justificación para no pagarles, han aguantado de más y se tardaron en protestar. Como una persona que fue educada en escuelas públicas, tengo que solidarizarme con los maestros, porque me consta la problemática que viven”, precisó el legislador, quien también aseguró que el gobernador Javier Corral Jurado está en posición de solucionar, pero los errores son de otros funcionarios educativos.

Según las precisiones emitidas por la Secretaría de Educación y Deporte, son 179 los casos que quedan con adeudos debido a que pertenecen a maestros nuevos e interinos, los cuales no aparecen en el sistema, mientras que existen otros 300 casos, aproximadamente, con situaciones diversas, de un universo de más de 14 mil docentes de órden estatal.

Con estos argumentos y minimizando la problemática fue que la autoridad estatal, incluyendo al secretario de Educación Pablo Cuarón Galindo y el gobernador Javier Corral Jurado, buscó deslegitimizar la lucha del magisterio por los pagos que por ley le corresponden en materia de salarios.

ANTE UNA ESCASA voluntad política y la reticencia de un empresario que, debería, encabezar la organización de un rubro tan delicado e importante como la educación, llámese Pablo Cuarón Galindo, titular de la Secretaría de Educación .. 19 horas ago 314

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---