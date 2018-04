No dejarán maestros el plantón si no hay respuestas completas

**No se trata sólo del pago a noveles e interinos, sino a todos los maestros a quienes adeudan prestaciones, dijeron, y aseguraron que no se moverán.

19 de abril, 14:08 pm

Chihuahua, Chih.- No levantaremos el movimiento hasta que haya respuesta completa, dijeron los maestros, quienes se encuentran en plantón en varias ciudades drel estado en demanda de que se cumplan sus peticiones de pago de salarios atrasados y de que el gobierno del estado respete sus prestaciones.

Luego de que el gobernador del estado Javier Corral declarara que ordenó el pago a maestros, éstos aseguraron que no se retirarán hasta que haya una respuesta integral a todas las peticiones. No se trata sólo del pago a noveles e interinos, sino a todos los maestros a quienes adeudan prestaciones, dijeron, y aseguraron que no se moverán.

«Por nuestras prestaciones, ni un paso atrás», agregaron.

En la región noroeste hay mas de 1,200 maestros tomando las oficinas de gobierno, informaron los delegados de aquella zona a su llegada a la capital.

Dijeron que el movimiento ha sido positivo porque la sociedad se ha hecho presente para manifestar el apoyo a los maestros.

Indicaron que la suspensión de labores se mantiene en todo el estado y así continuará hasta que haya una solución real.

