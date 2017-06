Ninguna organización ha solicitado alerta por feminicidios: CNDH

**Las organizaciones que protestaban en la plaza brillan ahora por su ausencia de las calles y de la lucha.

La Crónica de Chihuahua

2 de junio, 10:00 am

Chihuahua, Chih.- La ola feminicida que se ha registrado en Chihuahua en los últimos meses no ha sido reportada ni se ha solicitado una alerta de género por parte del estado ni por ninguna organización de la sociedad civil, señaló la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Norma Inés Aguilar León al ser cuestionada al respecto.

“En el caso de Chihuahua no tenemos esa solicitud de alerta de género, no se ha presentado. Puede presentarla alguna organización no gubernamental, elaborar su escrito y sustentarlo diciendo cuántos feminicidios son y en qué lugares se presentan. Esto va directamente al Instituto Nacional de las Mujeres luego a la Secretaría de Gobernación y desde allí se convoca a la CNDH al grupo de trabajo y podemos, desde el principio, darle seguimiento a esa alerta de género.

Hablar de feminicidio, dijo, es un delicado tomando en cuenta que la legislación local no ha hecho las adecuaciones necesarias para atender el tema.

“Hablar de feminicidio es sumamente delicado sobre todo en Chihuahua que es el estado que no lo tiene tipificado como tal. Es la oportunidad que tiene la legislatura del estado para poder hacer lo necesario, para que se tipifique en los casos que proceda y previo el análisis e investigación de la autoridad correspondiente”.

Aguilar León hizo hincapié en la necesidad de trabajar para erradicar la violencia familiar ya que esta es uno de los principales detonantes para que se den los homicidios de género.

“Tenemos que trabajar para evitar la violencia familiar. Se tiene que hablar de masculinidades y entender que el hombre y la mujer no estamos en lucha y debemos trabajar y transitar por la vida juntos. De esa forma, a través de la comisión nacional o las comisiones estatales de derechos humanos, debemos educar en la igualdad, dar capacitación y que los niños desde pequeños empiecen a ver a hombre y mujer como entes igualitarios. El feminicidio nos preocupa. La CNDH forma parte de los grupos de trabajo que se integran cuando se solicita una alerta de género. Es la oportunidad que tiene la comisión para manifestarse y cuestionar qué están haciendo los gobiernos de los estados al respecto, si se están estableciendo políticas públicas o no”.

