Niegan apoyo a estudiantes pobres por discriminación política

**Los funcionarios educativos y de cultura los identifican como aliados en la lucha que está realizando el Movimiento Antorchista, actualmente en plantón frente al Palacio de Gobierno, y sus negativas de apoyos a viajes de estudio responden a represalias políticas.

Chihuahua, Chih.- Las autoridades educativas rechazaron de manera tajante y sin mayor explicación, la solicitud de un grupo de estudiantes, por “las medidas de austeridad” y porque la petición “no cumple con el carácter específico de prioridad dentro de las acciones a atender dentro del entorno educativo”.

Iván Ruiz García, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) fue quien recibió la respuesta negativa.

Sin embargo, para él, pero tampoco para sus compañeros, este tipo de respuestas no es ninguna novedad: “Ellos nunca tienen nuestras solicitudes como atendibles, siempre nos responden lo mismo”.

¿Qué pedían los estudiantes? Ellos solicitaron del gobierno el pago de dos camiones para trasladarse en un viaje de estudios, para atender una conferencia en Tecomatlán, Puebla, los días 29 y 30 de junio próximos.

Quien les contestó fue el licenciado Héctor Iván Ortega Baca, director administrativo de la Secretaría de Educación y Deporte.

Los rechazados no pudieron olvidar ¿y cómo? un suceso relativamente reciente en el que sufrieron, con las mismas y otras instancias del Gobierno del Estado, no sólo el rechazo correspondiente y “natural” hacia todo lo que huele a cultura y educación para las clases populares. Ellos mismos fueron víctimas, cuando acudieron en busca de apoyo a la oficina Particular del Gobernador para que 70 artistas, entre declamadores, danzantes y oradores, viajaran a la máxima competencia no profesional del país en materia de arte y cultura, la magna Espartaqueada Cultural Nacional, que se desarrolló entre el 2 y el 10 de febrero de este año. Los muchachos estudiantes sometieron una solicitud formal para que se les facilitaran por lo menos cuatro camiones para el traslado.

Pero a quienes fueron comisionados para acudir por la respuesta del gobernador, los trajeron a vueltas durante días y semanas interminables, de la Secretaría Particular del mandatario a la Dirección de Gobierno, y de ésta a la Secretaría de Cultura, de donde los devolvieron al Palacio de Gobierno, y fue ahí donde hicieron la última antesala, en el despacho del director de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, quien “se encontraba en una reunión” en la que aparentemente se le fue todo el día. Al oscurecer, ese 30 de enero, los dos comisionados fueron sacados por la fuerza de esta oficina pública, y los guardias de seguridad les dijeron entonces (¡sólo hasta entonces, al cabo de dos meses y medio!) que ni “el licenciado Gallegos ni nadie los iba a recibir”.

¿Así va a ser siempre?

¿Tendremos que recurrir a gobiernos de otros estados, acaso nos obligarán a que vayamos a solicitar este tipo de apoyos a instancias internacionales o a dependencias del organismo que fomenta la cultura y la ciencia por parte de la ONU (la Unesco), o de la Unión Europea, Rusia o China?

“¡No! Lo verdaderamente conveniente, lo sano, es que los estudiantes, los grupos culturales, los rarámuris deportistas, los ballets de Danza, las compañías de teatro, etc., que todos ellos insistan, luchen y se organicen para que obliguen a este Gobierno a que se decida a otorgar apoyos y a proporcionar infraestructura, subsidios, locales, equipo y todo lo que haga falta”.

