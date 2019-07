Niega la Seder insumos agrícolas a cientos de campesinos yucatecos

**Antorcha Campesina comenzará una campaña para denunciar la insensibilidad del Gobierno estatal a las peticiones de miles de yucatecos humildes.

16 de julio, 17:00 pm

Mérida, Yucatán.- Luego de más de dos meses de espera a la petición de apoyo con productos e insumos agrícolas para cientos de campesinos yucatecos, la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) negó a pequeños productores el apoyo para el campo.

Encabezados por Aleida Ramírez Huerta, líder de Antorcha en Yucatán, una comitiva de antorchistas acudió esta mañana a las oficinas estatales de la Seder para escuchar las propuestas de la dependencia para los cientos de pequeños productores del campo que quedaron fuera del programa “Peso a Peso”, que permite a campesinos adquirir productos a mitad de precio, pues el Gobierno aporta la otra mitad.

La organización solicitó en diversas ocasiones a la dependencia atienda con insumos agrícolas a mitad de precio a cientos de pequeños productores del campo, pues las épocas de lluvia ya se están dando y es momento en que los campesinos cosechan, sin embargo, únicamente recibían largas a sus peticiones de atención.

Por ello, una comisión acudió a las oficinas para escuchar las propuestas de los funcionarios estatales a la petición de los antorchistas, que fueron recibidos por el subsecretario de la Seder, Roberto Carlos Tolosa Peniche y José Alberto Gonzales Rejón, asesor de despacho quienes les manifestaron que por falta de recursos no apoyarán con productos agrícolas a los pequeños productores del campo.

La representante estatal señaló que la administración encabezada por el mandatario estatal Mauricio Vila Dosal se comprometió en múltiples ocasiones a buscar solución para que los campesinos que quedaron fuera del programa puedan adquirir estos apoyos, sin embargo, la respuesta de las dependencias ha sido otra.

Criticó que la dependencia ignore los compromisos realizados por la administración de resolver la petición de los agricultores y niegue los apoyos para las miles de familias que requieren del campo como medio de vida.

“La verdadera necesidad no se está atendiendo por el Gobierno del estado, porque el caso de los apoyos al campo no es un caso aislado, hay otras cosas pendientes de obra, de necesidades de vivienda, de caminos sacacosechas, escuelas, pavimentaciones, etcétera, que no se atienden”.

Finalizó declarando que la organización comenzará una campaña para denunciar la insensibilidad del Gobierno estatal a las peticiones de miles de yucatecos humildes.

