Niega Instituto Chihuahuense del Deporte apoyo a jugadores de voleibol

**Discriminan, y tratando de argumentar su incongruencia, dijeron que si no es un concurso auspiciado por Conade, no apoyan. “Entonces ¿de qué sirve la política del gobernador de impulsar el deporte, si sus subalternos no lo hacen?”.

26 de abril, 13:52 pm

Chihuahua, Chih.- El Instituto Chihuahuense del Deporte negó a jugadores de voleibol la posibilidad de participar en un concurso nacional, aplicando criterios discriminativos, denunciaron jugadores de ese deporte y el Movimiento Antorchista en el estado.

Los jóvenes son integrantes de tres equipos de voleibol que desean fervientemente participar en el Torneo Nacional de Voleibol en el puerto de Veracruz los días 29 y 30 de abril, encuentro deportivo organizado por la citada organización desde hace 12 años. Y esa fue la razón que dio el titular del instituto para negar el apoyo para el traslado de los deportistas: el evento no lo organizan las mafias del deporte nacional, sino una organización auténticamente popular.

“Literalmente nos dijeron que no, porque no era una competencia auspiciada por Conade, que no podían, y de cuándo acá esto sucede, entonces qué quiere decir, ¿que Conade elige quien merece que lo apoye y quién no?”, cuestionó Pilar Muñoz Márquez, miembro del Comité Estatal de Antorcha.

El comisionado deportivo de la citada organización, Marco Antonio Martínez Soto, expuso el proceso que siguieron los jóvenes y los responsables del trabajo deportivo de Antorcha para poder obtener el apoyo del instituto:

Con un mes de anticipación como les dijeron, entregaron la solicitud formal para el apoyo monetario para la renta de 3 autobuses; dos semanas después fueron contactados y les dijeron que el presupuesto era muy alto, los jóvenes buscaron de propio y les presentaron tres propuestas que se reducían a la mitad de lo presupuestado por el propio Instituto del Deporte, para finalmente decirles por la mañana de este día que aunque fuera muy baja su cotización no los apoyarían porque no tenían suficiente recurso y no pertenecían a asociación, cuando les cuestionaron el por qué si en las bases para solicitar apoyo el ser asociado no era obligatorio, entonces les dieron un nuevo argumento, que debieron hacerlo con dos meses de anticipación.

A media tarde de este martes tras haber acudido a diferentes instancias del Gobierno Estatal, el titular del instituto les dio el más nuevo argumento, que sólo apoyaban eventos organizados por Conade, por lo tanto este, organizado por el Movimiento Antorchista, no obstante tener más de una década realizándose y reconocida como una de las competencias de mejor nivel en el país, no era contemplado en su presupuesto.

Muñoz Márquez criticó la política que aplica actualmente el titular del Deporte en el estado, “dónde está el apoyo al deporte si el propio titular del instituto dice que para unos cuantos nomás, entonces dónde está la política promovida por el gobernador de apoyar el deporte si sus subalternos dicen que no”. Indicó que por parte de Antorcha continuarían insistiendo en buscar el apoyo para estos deportistas y en general para el deporte, así como denunciando la actitud discriminatoria de los responsables de promoverlo en el estado.

