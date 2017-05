Niega Corral ser presidente de Comisión de Seguimiento a la defensa de Periodistas

La Crónica de Chihuahua

24 de mayo, 09:33 am

Chihuahua, Chih.- “¿Cuál nombramiento? Es mentira eso de presidente, en la Conago no hay presidente de comisión de nada”, así negó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, haber sido nombrado presidente de la Comisión de Seguimiento a la Estrategia de Defensa de Periodistas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), conformada por orden del presidente Enrique Peña Nieto.

El desconcierto ahora es mucho, pues si bien el gobernador negó el título de “presidente”, dicha comisión de hecho sí existe dentro del organismo y tiene por objeto dar seguimiento a las diversas acciones y mecanismos establecidos en la reunión de la Conago para proteger a los comunicadores ante la oleada de ataques que han cobrado la vida de siete reporteros y periodistas durante este 2017, así como para homologar en los estados el modelo federal para investigar estos asesinatos.

No hubo tiempo de preguntarle al gobernante del Nuevo Amanecer, si es que acaso el nombramiento había sido como coordinador, titular, director etc, pues no dio tiempo a más preguntas después de una conferencia de prensa con el secretario de Educación, de la cual salió de prisa.

