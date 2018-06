Nicaragua: terroristas financiados por EEUU, armados hasta los dientes, atacan a la Policía

Mucha gente cree que Nicaragua no es importante para EEUU, pero aquí se va a constuir un canal como el de Panamá, por Rusia y China, países rivales de EEUU, que no controlaría el comercio en esta zona como en Panamá, y eso no lo puede permitir.

La Crónica de Chihuahua

11 de junio, 09:44 am

Topete GLZ

Managua, Nicaragua.- Al mismo estilo de Siria y Libia, los grupos «Opositores Universitarios» que se presentaron desde el inicio de las revueltas contra el «Dictador» como pacíficos, se les cae totalmente la careta con este vídeo y estas fotos, aunque en publicaciones anteriores demostramos con pruebas que estos ya estaban armados desde el principio, creando enfrentamientos con la policía para capturar el momento en que la autoridades por defensa propia se veían obligados a responder, para luego los medios internacionales publicar las imágenes al mundo como una opresión de Ortega, cuando en realidad ellos son los que mataban a la gente de incluso de sus propios grupos.

No sabemos si este vídeo fue publicado de forma casual por los grupos criminales, pero deja ver que estos no son son estudiantes (La forma de hablar es de un delincuente de barrio) y mucho menos pacíficos, e incluso me atrevo a calificarlos como terroristas, ya que su objetivo es crear el terror en la población Nicaragüense, por ejemplo estos bandoleros se dedicaron a robar propiedades, dar palizas a la gente, a desnudarlos en público y pintarlos con la bandera de Nicaragua, e incluso una vez llegaron a violar a una niña de 6 años en una de las trancas que tienen organizadas.

¿Pero quienes son estos terroristas?

Principalmente estos grupos terroristas o de choque, están compuestos por grupos de delincuentes locales y extranjeros, como los salvatruchas y los Maras, pero su rostro es lavado con dirigentes de la derecha Nicaragüense y Universitarios, (Bien blanquitos ellos).

Todo estos financiado lógicamente por la derecha y apoyada por EEUU.

¿Cual es el objetivo de EEUU en Nicaragua?

Mucha gente cree que Nicaragua no es un país importante para EEUU, pero si lo es, en este país centroamericano se está preparando para construir un segundo canal como el de Panamá, financiado por Rusia y China entre otros países no alineados por EEUU, estos significa que EEUU no controlaría el comercio en esta zona como en Panamá, y eso no lo puede permitir.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---