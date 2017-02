Ni una solución a demandas de familias pobres, esa es la política del Secretario General

** Estas familias sí encontraron soluciones a sus necesidades de escuelas y predios para viviendas, pero la Secretaría General y la de Educación continúan desconociendo las gestiones.

1ro de febrero, 12:30 pm

** El lunes la Secretaría General de Gobierno agendó audiencia con Antorcha, “para ver” si hay solución.

Chihuahua, Chih.- Sin soluciones y con la promesa de una audiencia programada para el próximo lunes 30 de enero, solicitada por el Movimiento Antorchista en el estado de Chihuahua, es como concluyó la manifestación del jueves en la capital, que esta organización realizó para denunciar a la opinión pública la falta de respuesta oficial a demandas de familias pobres de las que ya estas mismas familias habían gestionado su solución. La manifestación se hizo asimismo para hacer públicas las amenazas de “repercusiones legales” que un día antes funcionarios de Educación hicieron contra los afectados cuando reclamaron el cumplimiento de estas gestiones.

Antorchistas de los Seccionales Centro, Sur 2 y Sierra, encabezados por la dirigencia estatal de esta organización, protestaron pacíficamente por la mañana y hasta el mediodía frente al Palacio de Gobierno, cerrando la avenida del acceso frontal para hacer la denuncia pública y presionar para obtener la audiencia con el Secretario General de Gobierno, César Jaúregui Robles, que hasta entonces había sido negada o respondida con evasivas. La protesta fue pacífica y con un acto cultural a cargo de los cantantes de Antorcha en Chihuahua, turnándose el micrófono con activistas, estudiantes y colonos que informaban así el desconocimiento a sus gestiones por parte de autoridades estatales.

El día miércoles, el Oficial Mayor, el Subsecretario de Planeación y el director del nivel Primaria de los SEECh (Servicios Educativos del Estado), sugirieron que habría “repercusiones legales” en contra de Antorcha y cerraron las posibilidades de diálogo y solución, acusando que dos telebachilleratos de los que se ha tramitado su conversión a CECyTECh (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado), y una secundaria en la populosa colonia 11 de Febrero, operaban en la “ilegalidad”, porque violaban las reglas que obliga la Reforma Educativa y porque no funcionaban en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

Las familias antorchistas, trabajadores y sus hijos, junto con activistas y líderes, presentaron la documentación solicitada durante las gestiones de estas escuelas pero les pusieron nuevas trabas: los funcionarios desconocieron las gestiones señaladas, que ya habían obtenido respuesta positiva pues contaban con todos los estudios requeridos por la reglamentación federal, así como la creación de una escuela primaria en el municipio de Aldama, también logro de estas familias antorchistas.

Tras la presión pública y mediática, finalmente este jueves el Secretario General se entrevistó con el dirigente estatal, el ingeniero Lenin Nelson Rosales Córdova, así como con los líderes de los Seccionales indicados; la respuesta fue casi la misma que el día anterior: no se ofreció ninguna solución formal a estas demandas, a las de regularización de predios para construcción de viviendas en cuatro municipios –todo esto también gestionado positivamente-, así como al pliego petitorio presentado a finales del año 2016; el secretario accedió a la audiencia solicitada, que aseguró, se realizará el próximo lunes 30 de enero y en la que estaría también el Secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo.

Por el Comité Estatal de Antorcha, el líder del Seccional Sierra, Juan Santiago Tolentino, criticó la respuesta oficial que hasta ahora han obtenido del gobierno estatal, representado por el secretario Jaúregui Robles; “el Gobierno Estatal dijo que se ahorró 300 millones de pesos en los primeros 100 días de administración, ¿qué está haciendo con ese dinero? Nos respondieron diciéndonos que el estado pasa por tiempos muy difíciles por la deuda y se vislumbran tiempos complicados por la deuda, pero no para el Gobierno, para el pueblo, nosotros vamos a cargar las pulgas como los perros flacos”.

Esta respuesta de no solución dijo, parece descubrir la verdadera política oficial de la administración estatal, “incluso nos respondieron, ’si quieren pueden quedarse ahí todo el día, todo el tiempo que quieran, están en su derecho’, como diciendo, ’ahí háganle como puedan, yo me quedo aquí sentado arreglando otros asuntos, a ver cuánto aguantan’”, y la gente en Chihuahua –agregó- necesita de políticos efectivos, no de aquellos que no dan solución.

Por la respuesta obtenida este día se puede prever lo que pasará con el pliego petitorio del estado para este 2017, nada bueno, indicó la responsable del Seccional Centro Pilar Muñoz Márquez, “pero nosotros nos vamos, sí molestos y enojados con las autoridades, porque no están trabajando para nosotros, pero contentos porque esto demuestra que sí urge un partido de la clase trabajadora como el que está haciendo Antorcha. La gente se está enterando y se seguirá enterando cómo trabajan nuestros funcionarios, nosotros vamos a seguir luchando porque nuestras demandas y nuestro trabajo merecen una respuesta justa, y nos vamos con muchas ganas de seguir creciendo para formar ese partido que el pueblo necesita”.

La dirigencia de Antorcha en Chihuahua informó que aun con esta postura por parte del Secretario General y el de Educación, insistirán en el diálogo en la próxima reunión y porque se resuelvan estas demandas, no sólo porque ya fueron gestionadas, sino porque la gran mayoría del pueblo de México es pobre o muy pobre, y siempre tiene necesidades; dejarlas crecer sólo agrandará el problema social que cada día se agrava más en el país.

