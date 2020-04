«Ni nos espantan ni nos paralizan; recurriremos a otras instancias»: Celis Aguirre

1ro de abril, 10:02 am

**Anuncia Antorcha que convocará una alianza de fuerzas políticas y sociales para recuperar a Puebla de Morena.

Adamina Márquez/

Buzos de la Noticia

Puebla, Puebla.- Ante la negativa del Tribunal Estatal Electoral (TEEP) para aceptar el registro del Movimiento Antorchista Poblano (MAP) como partido legal en Puebla, el líder de Antorcha en aquella entidad, Juan Manuel Celis Aguirre aseguró que la negativa no los espanta y que recurrirán a otras instancias como el Tribunal Electoral Regional en el Estado de México.

“De ninguna manera vamos a darnos por vencidos, con esto no nos espantan ni tampoco nos sorprenden, menos nos paralizan en nuestro intento de convertirnos en partido político. Nosotros vamos a recurrir a otras instancias, primero al Tribunal Regional y luego al Tribunal Superior. Pero no nos vamos a amilanar, no nos vamos a dejar”, dijo en entrevista con buzos.

El principal argumento esgrimido por el TEEP para negar el registro fue descalificar las 23 asambleas realizadas por el MAP debido a que los observadores electorales asignados por el Instituto Estatal Electoral para validarlas no estaban autorizados.

“Ellos dicen que eso no tiene validez porque los que fueron a hacer las asambleas no tenían la acreditación correcta, hazme el favor. Esto es de locura. Si ellos los mandaron, ahora dicen que no estaban acreditados. Están forzando terriblemente la lógica jurídica, la lógica elemental, el sentido común; esto no lo pueden hacer los magistrados en su sano juicio tienen que haber estado obligados por una autoridad superior”, aseguró Celis Aguirre.

La respuesta del TEEP se da en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus en el país y el paro de labores en casi todas las dependencias de Estado. “Esto más los argumentos “ilógicos” del Tribunal, sólo llevan a concluir que quien está detrás del fallo en contra es el propio gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta”, acusó el líder de Antorcha en Puebla.

Por ello, independientemente de que les otorguen el registro o no como partido político, Juan Manuel Celis Aguirre aseguró que convocará una alianza estatal entre todas las fuerzas políticas y sociales para recuperar a Puebla de Morena, una vez concluida la contingencia sanitaria.

“Vamos a hacer una gran alianza con todos los actores políticos del estado para dar la lucha política y que no quede ningún diputado de Morena, ningún presidente municipal de Morena. Las autoridades están haciendo mucho daño con su actitud y con sus declaraciones, incluso desde antes de la contingencia no estaban haciendo nada de obra social ni contra la delincuencia, que en Puebla es un mal mayor. Ya los vimos, ya los probamos y la verdad solamente están haciendo el ridículo”.

