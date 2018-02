“Necesitamos tomar el poder para hacer un reparto justo de la riqueza”: Lisandro Campos Córdova

**El legislador antorchista entregó fertilizante a cerca de 300 productores del campo, parte de recursos que consiguieron los diputados antorchistas para varios municipios de Durango, y que asciende a los 6 millones de pesos.

La Crónica de Chihuahua

11 de febrero, 17:00 pm

Simón Bolívar, Durango.- “Necesitamos tomar el poder en nuestras manos y de esa manera hacer un reparto más justo de la riqueza”, así lo expresó el diputado de extracción antorchista, Lisandro Campos Córdova, en la entrega de fertilizante a los campesinos del municipio de Simón Bolívar, Durango.

Invitó a los ahí presentes a sumarse al movimiento y a multiplicarse, “necesitamos ser tres, cuatro, cinco, diez, veinte millones gente para lograr el objetivo”, expresó.

Dijo que Antorcha no tiene pleito con algún político en particular “nuestro pleito es contra el reparto injusto de la riqueza nacional, por eso compañeros hay que seguir organizados y unidos, y hay que crecer mucho, y no tengan miedo, Antorcha no es el monstruo que se dice que es, Antorcha lo que busca es abrirle los ojos a todo el campesinado, y a todos los pobres mexicanos”.

Criticó que en México, de todo el erario público, sólo el 13 por ciento se destine a los pobres, que representan el 90 por ciento de la población total, y por el contrario, para la gente que tiene dinero, se destina, el 40 por ciento además de que son un puñado muy pequeño de familias.

El legislador antorchista entregó fertilizante a cerca de 300 productores del municipio, como parte de un recurso que consiguieron los diputados de extracción antorchista para varios municipios de Durango, que asciende a los 6 millones de pesos, cuyos beneficiarios son cerca de 2 mil 500.

