“¡Muy hermoso!” fue la impresión de jóvenes sobre la Villa Estudiantil de Teco

**A días de ser inaugurada, la Villa Estudiantil, está casi lista y los trabajadores y arquitectos ya realizan los detalles de la monumental casa estudiantil, el proyecto de educación popular más ambicioso de Puebla.

La Crónica de Chihuahua

2 de agosto, 21:00 pm

Tecomatlán, Puebla. “De donde yo vengo, no se ve algo como esto; está muy impresionante. Es hermoso. A pesar de que este es un municipio chico, tiene una infraestructura como de una gran ciudad. Estamos contando los días para que ya nos den nuestro cuarto”, afirmó sonriente Guillermo López, estudiante de nuevo ingreso del Tecnológico de Tecomatlán, al ver la Villa Estudiantil, un complejo que tendrá capacidad para albergar a cerca de mil estudiantes que llegan desde diferentes estados a estudiar en las escuelas de este municipio.

A días de ser inaugurada, la Villa Estudiantil, está casi lista y los trabajadores y arquitectos ya realizan los detalles de la monumental casa estudiantil, el proyecto de educación popular más ambicioso de Puebla, cuyos recursos se lograron en la Cámara de Diputados, gracias al Movimiento Antorchista Nacional.

Gracias a esta construcción, miles de jóvenes podrán continuar con sus estudios de nivel secundaria, preparatoria y universitarios.

El complejo estudiantil tiene tres pisos, cuenta con recepción, biblioteca, espejo de agua, estancia de estudio, seis módulos de dormitorios con decenas de cuartos cada uno, bebederos, cafetería, mirador, cancha de usos múltiples, servicio de lavandería, dos comedores y sanitarios.

A un lado de la Villa Estudiantil, se construye ya una Casa de la Cultura de varios pisos de alto, que abrirá sus puertas próximamente para que cientos de jóvenes puedan practicar las bellas artes en espacios adecuados para cada una de ellas.

Desde que gobierna el Movimiento Antorchista a este municipio de la Baja Mixteca poblana, Tecomatlán tiene tradición de ser un centro que atrae a miles de jóvenes anualmente, porque el municipio cuenta con toda la cadena educativa y, además, se apoya con hospedaje y alimentación.

Invitan a jóvenes a estudiar en Tecomatlán

Para Anastasio Reyes, joven originario de Copalillo, Guerrero (a seis horas de distancia de Tecomatlán) ésta es una oportunidad inigualable.

“De donde yo vengo sólo hay educación hasta el nivel medio superior; si quieres estudiar el nivel superior tienes que salir. Yo he ido a otros lugares, pero nunca me había encontrado algo como esto”.

José Alberto Pinacho, estudiante de tercer semestre de agronomía, coincide con Anastasio Reyes: “yo invitaría a otra gente para que venga a estudiar aquí ya que es un pueblo muy tranquilo; no hay delincuencia. En otros lugares la educación es de baja calidad, pero acá no, por eso me vine a estudiar a Tecomatlán”.

La Villa Estudiantil está edificada sobre un área de cinco mil 600 metros cuadrados y tiene una capacidad de hospedaje para cerca de mil alumnos.

Tecomatlán es la cuna del Movimiento Antorchista Nacional, organización política de lucha.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---