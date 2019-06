Mujer indígena de Durango se titula como ingeniera

**Para obtener el grado presentó un proyecto para implementar medidas de seguridad en la Presidencia Municipal de Mezquital.

9 de junio, 21:21 pm

Durango, Dgo.- Nora Yajaira Soto Salvador, originaria de Mesa de la Gloria, Mezquital, logró titularse como Ingeniera Industrial, luego de haber aprobado su examen de grado en el Instituto Tecnológico de Durango (ITD).

Cursó su educación superior en la Unidad de Educación a Distancia del Tecnológico, donde destacó por su perseverancia; para obtener el grado presentó un proyecto para implementar medidas de seguridad en la Presidencia Municipal de Mezquital.

Acompañada por su familia y vistiendo un atuendo tradicional confeccionado por su mamá, con los colores del ITD, Nora compartió su felicidad y dijo que tiene planes de continuar con su preparación profesional, viajando en los próximos meses a Toronto, Canadá, para seguir con su perfeccionamiento del idioma inglés, haciendo efectiva la beca que le otorgó Global University Systems, You Can Learn y The Language Gallery.

El director del Tecnológico, Jesús Astorga Pérez. comentó que Nora se distinguió durante toda su carrera por su empeño, “su ejemplo nos hace reflexionar sobre la gran dedicación que tienen nuestros estudiantes en las unidades de educación a distancia, todos ellos siempre buscan ir mas allá, aprovechando al máximo las oportunidades que se les presentan”, manifestó.

Este sistema opera desde hace 15 años.

