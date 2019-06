Mujer desaparecida había denunciado violencia familiar

**Su madre asegura que en una ocasión, al salir de la Fiscalía, Julio la amenazó para que retirara la denuncia y le advirtió que le había pagado a la Ministerio Público para que extraviara el expediente.

2 de junio, 08:03 am

Mayra Hermosillo González/

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Jaqueline González Mercado, la mujer de 23 años desaparecida desde el 10 de mayo, había interpuesto una denuncia por violencia familiar en contra de su exesposo; el proceso concluyó con una sentencia de culpabilidad justo tres días después de que ella desapareció.

La familia de la mujer está en proceso de identificación de un cuerpo que permanece en el Servicio Médico Forense, y aunque las autoridades aseguran que es el de González Mercado, ellos esperan una identificación por pruebas científicas. De confirmarse la identidad del cuerpo, exigirán que se investigue como un feminicidio.

Jaqueline había pasado por lo que consideraba todo un calvario durante los últimos dos años en los que duró su proceso legal, las constantes comparecencias sin respuesta, la pérdida de su expediente y las amenazas de su ex pareja fueron algunos de los problemas que tuvo que enfrentar, asegura su madre María Margarita Mercado.

Margarita sostiene entre sus manos el expediente con la denuncia que Jaqueline interpuso ante la Fiscalía Especializada en Violencia de Género (FEM) en septiembre de 2017, en contra de Julio Alejandro Reygoza Miranda, buscando encontrar una respuesta a la desaparición de su hija.

Jaqueline conoció a Julio en 2015, se embarazó y tuvo una niña, pero él se encontraba en El Paso, Texas, y fue hasta que la menor nació cuando vino a conocerla; en 2017 se fueron a vivir juntos y en mayo de ese año se casaron por el civil.

Ella había concluido sus estudios en la academia de la Policía Municipal y laboró en la corporación durante ocho meses, sin embargo tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de la vesícula y tuvo que renunciar a la corporación. Después volvió a embarazarse.

De acuerdo con la denuncia, Jaqueline descubrió que Julio había instalado una cámara en la casa para vigilarla y puso también un localizador en su vehículo.

La denuncia interpuesta por Jaqueline en septiembre de 2017, cuando se separó de Julio, narra tres hechos en que la agredió físicamente, sin embargo, su madre asegura que en una ocasión al salir de la Fiscalía, Julio la amenazó para que retirara la denuncia y le advirtió que le había pagado a la Ministerio Público para que extraviara el expediente.

La Ministerio Público, de nombre Rosy Martínez Estrada, manifestó que el expediente se había perdido, y no le notificaba cuando se realizarían las audiencias, asegura su madre.

Esta situación hizo que Jaqueline en su desesperación quisiera cambiar de MP, sin embargo desistió ante el miedo de tener que empezar otra denuncia, narra Margarita.

La sentencia en la que Julio se declararía culpable en un juicio abreviado se programó para el lunes 13 de mayo a las 12:45 de la tarde; Jaqueline tenía ya tres días de desaparecida.

El viernes 10 de mayo, poco después de las 3:00 de la tarde Jaqueline acudió a realizar unas compras para el festejo familiar; su madre no se percató de su salida por lo que le llamó, Jaqueline contestó e inmediatamente después se escuchó una voz masculina que gritó: “súbela” y perdió la comunicación con ella, recuerda su madre.

Para Margarita, el hecho de que la desaparición de Jaqueline se relacione con su labor en la Policía no tiene sentido, ya que asegura que fueron solo unos meses y su salida obedeció a problemas de salud; asegura que tampoco es justo que se le relacione con alguna actividad ilícita si ella “no tenía un solo peso”, ya que incluso un día antes de su desaparición realizó a las afueras de su casa una venta de la ropa que no usaba para poder arreglarse el cabello y las uñas.

“A este hombre tampoco lo acusamos directamente que él fue, pero que se lleven las investigaciones hacia este punto, a lo mejor no lo quieren llevar como un feminicidio, pero y la carpeta está y los protocolos que se le deben de dar a una mujer que tiene una denuncia no se cumplieron”, menciona.

El 18 de mayo en el patio de una vivienda de la colonia Luis Echeverría se localizó el cuerpo de una mujer, que según la Fiscalía General del Estado presenta 22 coincidencias con la joven de 23 años, sin embargo, su familia asegura que existen muchas dudas de que se efectivamente se trate de Jaqueline.

“Si confirmo que mi hija está muerta, lo que quiero es que se investigue como feminicidio porque de otro modo no, ella no tenía miedo de andar en la calle, ella entraba y salía, se cuidaba pero de él, ya no acudía a lugares en los que le decían que lo habían visto, por eso había pedido la orden de restricción, para poder hacer una vida normal”, menciona.

