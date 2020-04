Muerte de 6 obreros de maquiladora por Covid-19, desata pánico en Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Empleados de la empresa maquiladora Lear Corporation planta Río Bravo, dieron a conocer la muerte de seis trabajadores que dieron positivos al Coronavirus Covid-19, esta semana. Las víctimas fueron identificadas por sus compañeros como Raúl López, de mantenimiento, Adela, de producción, Cynthia González de producción, Guillermo Chávez del sindicato, Óscar Valero de materiales y Marisol González, también de producción. Otras seis personas están internadas en el Hospital Regional No. 66 del Seguro Social, y hay otros, en número no determinado, que son pacientes ambulatorios.

En Lear, la zozobra tiene ya tintes de franca angustia, porque dicen que de aquí en adelante, sólo ruegan que no les toque morir a ellos en este juego de la ruleta rusa en el que ya se encuentran expuestos a la fatalidad.

Las autoridades de salud, hasta ahora, sólo reconocen a tres de esos seis casos en Lear Corporation como casos de muerte confirmada por Coronavirus.

En general, la incertidumbre entre los obreros está creciendo en las fábricas, en la misma medida en que los patrones se niegan a suspender las actividades, en violación a lo que dicta el mandato federal que limita operaciones a solamente aquellas empresas cuya producción se encuentre dentro de los rubros prioritarios: producción o distribución de equipos e insumos médicos, y las industrias del ramo alimenticio.

En esta frontera, el temor a contagiarse del virus en las maquiladoras es real, muy real. Un incidente puede dar una idea de lo grave de esta situación social:

“¿Qué van a resolver, pues? ¿Es un sí o es un no?”, exigían a grito abierto los trabajadores de Foxconn, que se amotinaron ayer en la planta, en paro indefinido hasta que la empresa les resolviera si iba a cumplir con descansarlos con goce de sueldo. Ellos ya no quieren seguir amontonados, exponiéndose al contagio, como hasta ahora. “John Karter” (es un seudónimo) relata que “a nosotros nos fueron pasando acá a la (nave) 1, de a uno por uno para que no la hiciéramos de pedo”.

Y es que la empresa teme que se rebelen los trabajadores, pero la medida de cambiarlos por separado resultó contraproducente, porque resultaron amontonados en la nave 5, donde decidieron que “hay que meter presión, porque si no, nos lleva la v…” En Recursos Humanos (RH) los amenazaron con que si se querían ir a descansar a su casa, “va a ser sin goce de sueldo”. Encararon a la directora de RH y confrontaron también a uno de los supervisores, ante la presencia de más de cien compañeros que no dejaban de pedir solución a gritos. “¡A la casa, a la casa, a la casa!”. La consigna se fue generalizando: “Hay que meter presión para que no se salgan con la suya”.

Durante la protesta, hicieron referencia a que el temor al contagio no es infundado, ya que uno de sus compañeros tiene a su esposa con todos los síntomas del Coronavirus y a quien la empresa ya envió a su casa para que esté en cuarentena. “Pero el compañero sigue viniendo a trabajar, ¿cómo puede ser eso? ¡Se va a contagiar en casa y va a venir a contagiarnos a nosotros!”. Pero realmente, ellos creen que la esposa se contagió precisamente en la planta.

¿Tienen razón en su inconformidad? ¿O la razón la tienen los patrones, a quienes les importa más cumplir con los contratos que ya tienen con sus clientes, que la salud de los trabajadores?

