Movimientos sociales rechazan injerencia de OEA en Venezuela

**«Rechazamos que Luis Almagro, ficha obsesiva, obsecuente y visceral de Washington pretenda invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela», dicen en carta.

15 de marzo, 15:36 pm

La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) entregó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, una misiva en rechazo a las acciones injerencistas del secretario de la OEA, Luis Almagro y la derecha nacional e internacional contra el pueblo venezolano.

«Rechazamos que Luis Almagro, ficha obsesiva, obsecuente y visceral de Washington, núcleo del poder estadounidense, siguiendo sus instrucciones públicas y notorias, pretenda invocar contra Venezuela la Carta Democrática Interamericana», expresan las 225 Organizaciones Sociales suscritas al documento, las cuales manifiestan «su solidaridad con Venezuela».

Igualmente, activistas y defensores de los derechos humanos y la Fundalatin «no aceptaran pasivamente las componendas conspirativas e injerencistas de quien hace ya mucho tiempo debería estar fuera del cargo que indignamente ejerce como Secretario General».

La misiva expresa el rechazo a la conducta de Almagro, considerado como una persona sin «facultad para hablar o actuar en nombre del pueblo venezolano y sin las condiciones morales, emocionales e intelectuales para representarse a sí mismo».

Los partidos venezolanos de derecha aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática fueron llamados por el Tribunal Supremo de Justicia para renovar sus tarjetas electorales, símbolos y emblemas para no quedar cancelados. Mientras esto no ocurra, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano no puede convocar las elecciones regionales, pero «la oposición ha sido incapaz de entender su papel y sus responsabilidades como parte importante del Poder Público Nacional.»La presente comunicación al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos busca alertar a sus miembros a cerca de la torva intención de intentar convencerles que en Venezuela existe una ruptura del hilo constitucional, una crisis humanitaria o cualquier situación extrema que justifique cualquier intervención armada de Estados Unidos", advierten las organizaciones en la carta.

En concordancia con la agencia injerencista contra Venezuela, Luis Almagro presentó este martes la actualización de un informe de 75 páginas dirigido al Consejo Permanente de la OEA, en el que da como «fracasado» el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición. También considera que las elecciones son la única salida a la «crisis».

