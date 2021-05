Morena y AMLO responsables de tragedia en Línea 12; urge recobrar el poder popular: Antorcha

* Tragedias como las del Metro y la pandemia exigen sacar del poder a Morena. * La fuente de nuestros problemas es el mal gobierno de Morena y su presidente.

La Crónica de Chihuahua

14 de mayo, 05:35 am

Ciudad de México.- Con motivo del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro en la capital de la República mexicana, que causó la muerte de 26 personas y casi 80 heridos, el líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán, dijo que el principal responsable de esta tragedia es el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuya política de austeridad ha derivado en la falta de mantenimiento en todas las Líneas del Metro, y particularmente, en la línea colapsada. Destacó, sin embargo, que la verdadera justicia debe llegar a través del voto popular el próximo 6 de junio, pues ante la falta de resultados, el pueblo mexicano debe recobrar el voto popular brindado a Morena ante sus políticas fallidas en materia de empleo, salud, seguridad social, combate a la inseguridad e infraestructura.

“La fuente de nuestros problemas es el mal gobierno de Morena y su Presidente, que no corrige nada ni hace caso a nadie. Jamás. Para un presidente así, la ley y el derecho son papel remojado, y el único remedio sensato y eficaz es retirarle el poder que le prestamos temporalmente con nuestro voto” dijo el luchador social en su video mensaje, al destacar que este poder es propiedad inalienable del pueblo, que lo delega por tiempo limitado al gobernante que elige para que le sirva y si éste no lo hace así, “si no honra su compromiso, como es el caso actual, el pueblo debe recuperar su poder y otorgarlo a otro que sí cumpla la encomienda” de cara al proceso electoral en puerta, el 6 de junio próximo.

Afirmó que en el desplome de un vagón en la línea 12 toda la evidencia se reduce a la falta de mantenimiento, en donde si bien existe la negligencia de la directora Florencia Serranía Soto y la inacción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no han remediado la aguda escasez de fondos a causa de los severos recortes presupuestales ordenados por el presidente López Obrador a todas las dependencias y secretarías del gobierno federal y de los gobiernos de los estados “para ahorrar recursos”, aspecto que se reproduce peligrosamente en otras dependencias gubernamentales.

Apoyado en la documentación periodística sobre el caso que da cuenta de irregularidades, alertas oportunas por parte de la población y declaraciones de ex funcionarios como el ex director del Metro, Jorge Gaviño, Córdova Morán afirmó que “los accidentes en el Metro, leves o graves, pueden prevenirse y evitarse si se atienden oportuna y correctamente sus causas” y que “lo ocurrido es responsabilidad del Estado y no de una persona en lo individual”.

De esta forma, el problema no fue la falta de información de las autoridades, sino la ausencia de mantenimiento, conclusión que coincide con la responsabilidad que atribuye la gente al presidente López Obrador, como lo demuestra el hecho de que sea el evento que más menciones negativas le haya acarreado a él y a su partido.

Puntualizó que el debate se entrampa en los nombres y apellidos de los responsables y en el castigo que merecen conforme a la ley, sin embargo, este “es un camino equivocado que acabará, como siempre, sacrificando a uno o varios chivos expiatorios que pagarán los platos rotos por el presidente y sus funcionarios consentidos. Porque el principal responsable es el presidente López Obrador, como ha sentenciado el pueblo, y desde ya podemos asegurar que no se someterá a la ley. Solo el voto y la lucha organizada del pueblo pueden hacer verdadera justicia en este caso y poner, además, el remedio definitivo a la debacle nacional”.

Al accidente más grave y fatal que ha sufrido el Metro en sus más de 52 años de vida, al gobierno de Morena, se le deben sumar otras políticas fallidas, dijo Córdova Morán. “Aquí estamos todos: muy republicanos, muy austeros y “limpios de corrupción” pero sin crecimiento económico; sin empleos; sin salarios y sin ingresos suficientes para las familias; sin seguro popular y sin INSABI pero con 220 mil muertos y más de millón y medio de infectados con Covid-19; sin medicinas y sin vacunas para la primera infancia; sin obra pública para pueblos y colonias; con la delincuencia desatada y los asesinatos violentos al alza; y un largo etc.”

Al tiempo que respaldó al Antorchismo de la CDMX, que sufrió tres bajas sensibles en la tragedia de la línea 12 y saludó la lucha para denunciar el abandono total de las víctimas por parte de la autoridades, Córdova Morán llamó al pueblo mexicano a reflexionar su voto pues muchos de los males que hoy se abaten sobre el país derivan también de las medidas bajo la bandera de la “austeridad republicana” y a la lucha sin cuartel contra “la corrupción”, promesas de campaña que Morena quiere cumplir al costo que sea.

“Muy cara estamos pagando nuestra redención de los pecados de despilfarro, avaricia, lujo y corrupción mediante la sagrada doctrina de la 4ªT” dijo. Afirmó que el próximo 6 de junio es la oportunidad decisiva para recuperar y ejercer con toda libertad el poder y la soberanía popular y no debe desaprovecharse. “Esa es la razón de ser de toda democracia que se respete a sí misma. Recuperar nuestro poder, nuestra libertad y nuestra soberanía mediante nuestro voto el 6 de junio, es la tarea del momento y no otra” finalizó.