¿Morena buscó comprar votos con fideicomiso?

**El diputado federal del PRD, Jesús Zambrano sostuvo que el fideicomiso para damnificados, anunciado por el propio AMLO, no sólo es ilegal e involucra posible lavado de dinero, sino que deslegitimó la participación de ese partido en las elecciones.

La Crónica de Chihuahua

25 de julio, 16:54 pm

México.- «El partido Morena buscó comprar votos y conciencias previo a las elecciones del 1 de julio, con el reparto de dinero a damnificados de los sismos del año pasado, afirmó el diputado federal del PRD», Jesús Zambrano.

En conferencia en el Senado, el legislador sostuvo que el fideicomiso para damnificados, creado por militantes de Morena, no sólo es ilegal e involucra posible lavado de dinero, sino que deslegitimó la participación de ese partido en el proceso electoral.

"Según la propia autoridad electoral esto del fideicomiso a su juicio no afectó el resultado de las elecciones, lo cierto es que deslegitima en lo más profundo todo lo que fue la actuación de este partido, de Morena, y al propio López Obrador.

Por eso ha reaccionado en un sobredimensionamiento con la investidura que, aunque no la tenga todavía de manera formal, ya es el candidato triunfador de las elecciones, y se lanza en una descalificación y atropellando al INE, expuso.

El INE multó al partido del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con 197 millones de pesos por un uso irregular del fideicomiso «Por los Demás», establecido para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre.

El organismo acreditó que, de 78.8 millones de pesos que entraron a dicho mecanismo bancario, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, motivo por el que instruyó dar vista a la Fiscalía electoral y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Zambrano hizo un llamado «claro y firme» a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para que vaya al fondo del asunto ante las evidentes irregularidades.

Hay comisión de actos ilegales, no se puede de ninguna manera salir con el argumento de que no hubo dinero público y entonces ahí no hay nada qué investigar por parte de las autoridades, se trata del manejo que hace un partido político, dijo.

«Hay una evidente confesión de búsqueda de compra de votos, de compra de conciencias cuando van a entregar de parte de Morena esos recursos, si es que verdaderamente llegaron a todas las familias que se señaló por parte de Morena que fueron beneficiadas».

Defiende Bartlett a Morena

Por su parte el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, calificó las afirmaciones de Zambrano y otros legisladores del PRD, como una serie de mentiras que van contra lo que determinó el propio árbitro electoral.

El propio INE dice que no hubo recursos que se mandaran al proceso electoral, y aquí vienen a tratar de explicar lo que el INE no dijo, una serie de mentiras, se trata de algo que el propio INE dice que no tuvo que nada que ver con la cuestión electoral, manifestó.

«Son otras las razones que ya se verán en los tribunales. Mentiras que toman de lo que se ha dicho en los medios, en algunos, pero que no tiene ningún viso de verdad, va en contra de lo que el propio INE ha dicho».

Juan Romero Tenorio, diputado federal de Morena, afirmó que en el asunto del fideicomiso no hay nada de fondo, ya que Morena ha exhibido los comprobantes que se entregaron a los beneficiarios, y no existen pruebas de que el partido haya pedido votar a su favor.

Hacen un fetiche de lo que se tiene en el medio ahorita, (pero) no hay nota, no genera nota para ustedes, hay que ir con transparencia y rendición de cuentas, ya el Tribunal está conociendo una impugnación que presentó Morena, aseveró.

«Si ellos tienen elementos que acrediten lavado de dinero o uso de recursos privados en campañas, que lo acrediten, es más la estridencia que están haciendo porque están en un esquema donde ellos tienen que rescatar algo de donde sea, porque se acabó el moche».

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---