Morena arrecia linchamiento contra opositores de la 4T

**Estas agresiones se dan en la forma de una acusación de "traidores a la patria" en contra de los diputados que votaron contra la llamada reforma eléctrica. "Ttraición a la patria" es un delito grave, uno de los pocos causales de la pena de muerte.

26 de abril, 06:00 am

Las agresiones contra partidos de oposición, activistas sociales y organizaciones de la sociedad civil, se han agudizado en los días que corren, pues es el propio presidente López Obrador e integrantes de su partido quienes fomentan los ataques.

Existe una campaña hostil desde la Cámara de Diputados contra más de 200 legisladores que rechazaron la reforma eléctrica de AMLO. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha linchado a los diputados e incita a sus seguidores a la agresión.

Los llamados al linchamiento se dan un contexto de violencia, pobreza creciente y una economía estancada.

Las agresiones en contra de quienes no piensan como el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido al que representa, Morena, contra quienes no están de acuerdo con las acciones que éstos ejecutan, son acusados de “vendidos”, de estar financiados por empresas extranjeras, de servir a intereses neoliberales o conservadores, de mentirosos, entre otros, y, en el mejor de los casos, son ignorados.

En un contexto en el que la violencia extrema es el pan de todos los días, donde frecuentemente hay masacres (este día asesinaron a una familia en Tuxpan, Veracruz; incluido un niño), agresiones a periodistas, los feminicidios van al alza debido a la impunidad y la corrupción que impera a nivel nacional (sobre todo en los estados gobernados por Morena); se hace visible una campaña hostil y linchamiento en contra de los opositores del partido en el poder.

Por medio de carteles con sus rostros, difundidos en plazas públicas, redes sociales y medios de comunicación, los diputados de oposición, quienes rechazaron la Reforma Eléctrica el pasado 17 de abril, son expuestos ante la ciudadanía como “traidores a la patria”.

“Nuestro movimiento es pacífico y seguirá siendo. Nadie ha tenido campañas de odio”, aseguró Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena, luego de que él y la secretaria de su partido, Citlalli Hernández, dieran a conocer que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de los 223 diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

Por lo anterior, Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, presentó este lunes una demanda en contra de Delgado Carrillo y Citlalli Hernández, por los delitos de daño moral y difamación en contra de los legisladores federales que rechazaron la Reforma Eléctrica.

“Están manejando públicamente, imputando públicamente y sin que medie sentencia previa, la acusación de que somos traidores a la patria. Traición a la patria no es solo un insulto, es un delito que se encuentra tipificado y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia, porque no hay denuncia, no hay proceso y no hay sentencia”, denunció.

Las expresiones de odio y los llamados al linchamiento público de los diputados del PAN, PRI, PRD y MC por parte de los morenistas han provocado ya que varios integrantes del grupo parlamentario del PAN hayan sido agredidos en sus propias casas, denunció Jorge Triana.