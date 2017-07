Misteriosamente desaparecidos, Emily Honey y su padre, en cruento episodio

**Los hechos ocurrieron el domingo, pero el apoyo de las autoridades de Tecámac llegó hasta unas horas después de que la familia Martínez hiciera una marcha para presionar al municipio.

La Crónica de Chihuahua

29 de julio, 10:48 am

Ciudad de México.- Emily Honey Martínez de 11 años y su padre Roberto Martínez fueron reportados como desaparecidos hace cinco días en el municipio de Tecámac, Estado de México.

La confesión de un familiar abrió una nueva línea de investigación, quizá no desaparecieron, podrían estar muertos.

El domingo a las 5 de la mañana terminó una fiesta familiar en la casa de Roberto, su hija Emily se quedó a dormir con él y todos los demás se fueron.

A las 11 de la mañana la familia regresó, pero ya no estaban, en el cuarto solo encontraron una gran cantidad de sangre y señales de forcejeo.

Sólo detectaron que en la camioneta si hay rastros de que en la caja echaron cosas, no sabemos que echaron", aseguró Roberto Martínez, hermano de Emily.

Dos días después la confesión de un familiar abrió una nueva línea de investigación, quizá no estaban desaparecidos, podrían haber sido asesinados.

Fredy Sosa, primo político de Emily, quien fue el último que los vio con vida el domingo, dijo que unos hombres lo habían secuestrado cuando él ya se retiraba del domicilio. Sin embargo, una vez detenido, le narró otra versión al hermano de Emily.

Fredy dijo que Roberto y Emily estaban solos y que él fue quien se brincó la barda para entrar al domicilio, dijo que abrió el zaguán a cuatro personas, vio cómo asesinaron a Roberto y cómo abusaron sexualmente de la niña, según Fredy, tuvo un momento de arrepentimiento, intentó arrancar una camioneta para atropellar a los agresores con ella, pero no pudo encenderla.

Nosotros solo encontramos los rastros de que quemaron algo porque está flameada la pared, no sabemos qué quemaron, sólo ninguna cama tiene ya las sábanas, las colchas, el colchón de mi padre está cortado. No es sospechoso, para mi es cómplice porque él se brincó, él abrió y al final de cuentas nunca lo pudieron vincular al proceso", reiteró el hermano.

Los hechos ocurrieron el domingo, pero el apoyo de las autoridades de Tecámac llegó hasta unas horas después de que la familia Martínez hiciera una marcha para presionar al municipio.

Mas de 10 vehículos de distintas corporaciones policiales de al menos cuatro municipios, llegaron a la colonia San Pablo Tecoalco a buscar a Roberto y a Emily. Perros entrenados y un escuadrón de bomberos y Protección Civil iniciaron una búsqueda en por lo menos un kilómetro a la redonda, cualquier espacio era una oportunidad para encontrarlos.

Los vecinos también colaboraron recorriendo el perímetro buscando tierra removida, prendas o cualquier indicio que los llevara a encontrar a Emily a su padre. Revisaron basureros, sembradíos y tierra removida.

La familia de estas dos personas ya perdió la esperanza de encontrarlos con vida, están buscando sus cuerpos, creen que así podrán detener a los culpables.

No tengo a quién acusar porque no tengo el cuerpo, por más pruebas que aquí tengo en la casa a Fredy no lo pueden culpar hasta que aparezca el cuerpo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---