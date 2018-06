Mineros advirtieron de una grieta en la presa de jales de Río Tinto

**Cuando los trabajadores detectaron que había una grieta en la presa de jales y notificaron a especialistas lo que estaba ocurriendo, la respuesta que les dieron fue que “era un riesgo que todas las minas tenían”.

Chihuahua.- Trabajadores de la mina “Río Tinto” detectaron y reportaron hace cuatro meses una grieta en la presa, la cual colapsó el lunes pasado, y en aquel momento, notificaron a especialistas lo que estaba ocurriendo. No obstante, la respuesta fue que “era un riesgo que todas las minas tenían”, según sus testimonios.

De hecho, la Fundación Río Conchos supo del tema y advirtió del riesgo, sin embargo, a decir de su presidente Víctor Ortiz, no se le puso atención.

“Nosotros habíamos preguntado qué cantidad de producto había allí, pensando en la posibilidad de que pudiera derramarse. Ya lo habíamos advertido, aunque ellos lo saben y los de Ecología también pero no se le pone atención porque se piensa, eso nunca va a pasar”.

De acuerdo con Ortiz, hubo diversos reportes de especialistas que señalaban “tenía como grietas” (la pared de contención de la presa), pero ingenieros industriales de allí mismo, nada hicieron.

“Lo único que dijeron es que son riesgos potenciales que todas las minas tienen. Sin embargo, son riesgos sin tomar en cuenta a quienes cuidan esa parte de las posibles contingencias. No se puso atención, sabíamos que tenía una fisura, no lo atendieron y así se fue quedando”.

En materia de daño ambiental, Ortiz explicó que aún no se puede dimensionar la cantidad de elementos tóxicos que se fueron al río y que colocan en un estatus de “grave” a este y otros cuerpos de agua no sólo de Chihuahua sino también del estado de Sinaloa.

“El problema con los acuíferos es muy grave. Debemos acordarnos que la reacción de los productos químicos, que es un potencial riesgo de todos los jales, es muy fuerte. En este caso, no hay una certificación que yo conozca y nos diga que están bien, por lo menos en esa mina no. Otras como la de “Candameña” tienen por lo menos un certificador que respalda que están seguras en ese sentido, ya cuando menos tenemos una excusa a quien echarle la culpa, pero en este caso no lo hay.

“Estas corrientes de agua son muy importante y se van hasta el río Fuerte, en Sinaloa donde se riegan las hortalizas de tomate principalmente, y aunque sea de otra cuenca, para nosotros es un tema muy preocupante, por lo que haremos una evaluación a distancia y posteriormente una visita para fijar nuestro punto de vista porque no podemos permanecer indiferentes”, informó.

