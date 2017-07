Miles protestan contra destitución de Acosta Montes como delegado en Presa Este

La Crónica de Chihuahua

5 de julio, 08:30 am

Tijuana, Baja California.- Ante más de tres mil antorchistas, el vocero nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Enríquez, acompañado por dos diputados federales, enviados del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Regional Noroeste protestaron frente a la explanada municipal tras el despido injustificado por el edil Juan Manuel Gastelum Buenrostro de Ignacio Acosta Montes, separado de su cargo como encargado de la Presa Este el jueves pasado.

Encabezando el acto estuvieron el vocero nacional del Movimiento Antorchista Nacional, Homero Aguirre Enríquez y el diputado federal Telésforo García Carreón y Guadalupe Orona Urías, dirigente en el estado de Hidalgo y responsables en Sinaloa y Sonora respaldaron así como al Prof. Ignacio Acosta Montes, líder del antorchismo en Baja California.

Ignacio Acosta Montes aseguró que Gastélum Buenrostro había ganado la elección del 2016 convirtiéndose en presidente municipal gracias al apoyo de Antorcha Campesina, pero al llegar al poder olvidó la palabra empeñada con los miles de tijuanenses organizados en este movimiento social.

Aseguró que durante su seis meses de gestión como delegado logró un gran cambio tanto de las oficinas como de las colonias que conforman La Presa, al punto que se consiguieron 33 millones de recursos federales, los cuales no se perderán ni pueden ser modificados por el estado o el gobierno municipal debido a que ya están etiquetados.

“El primer objetivo fue poner en pie la delegación, porque la encontramos totalmente en ruinas, donde no funcionaba un solo vehículo, donde no había personal capacitado, había mucha simulación, había mucha gente contratada como mecánicos y no sabían nada, no había personal que supiera arreglar el alumbrado público”, declaró Ignacio Acosta.

Afirmó que entrega una delegación con vehículos, moto conformadora, retro excavadora, dos camiones recolectores de basura y ninguno de ellos es rentado. También entrega el funcionamiento de la pipa y una grúa para arreglar el alumbrado público, agregó el líder estatal de Antorcha Campesina.

El despido de Ignacio Acosta se realizó mediante el secretario general del ayuntamiento Raúl Felipe Luevano y hasta el momento el destituido no ha tenido comunicación con el alcalde, sin embargo, aseguró que seguirá trabajando por La Presa “con o sin delegación”.

Por su parte, el vocero antorchista Homero Aguirre catalogó como un “error político” la decisión de remover a Ignacio Acosta como delegado y que en lugar de debilitar al movimiento que encabeza Antorcha Campesina, será reforzado.

Para asumir la delegación, Acosta se había comprometido en no mezclar sus actividades políticas y retirarse de su puesto como dirigente estatal de Antorcha Campesina en Baja California, aseguró el portavoz Homero Aguirre Enríquez, como muestra de responsabilidad ciudadana frente a la administración municipal y los miles de electores de la Presa Este.

“Ignacio Acosta se mostró, se comportó lealmente como funcionario público, él gestionó recursos que no había tenido esa zona de la ciudad”, por lo que denunció que el Partido Acción Nacional no cumplió los compromisos pactados al ganar las pasadas elecciones locales en las que Juan Manuel Gastélum Buenrostro resultó electo como edil.

Estos compromisos, expuso Aguirre Enríquez, fueron “dejar gobernar a ‘Nacho’, dejarlo gestionar, dejar acercarse a la gente para oír sus demandas y plantearlas al Municipio”.

Desde hace tiempo, explicó, se venía orquestando una “campaña muy negra” con la finalidad de lograr la salida de Ignacio Acosta, quien nunca recibió el nombramiento oficial como delegado y estuvo fungiendo siempre como interino.

Rechazaron que tras el despido de Ignacio Acosta pretendan pedir la destitución del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ni tampoco el que sea restituido como delegado Acosta Montes.

Finalmente Aguirre Enríquez, invitó a todos los presentes de no dejar solo a Ignacio acosta y seguir luchando para transformar no solo a la delegación Presa Este, sino a todo el estado de Baja California y a seguir sumando a más a las filas de la organización para combatir efectivamente la pobreza e impulsar un proyecto de nación que lleve al poder funcionarios públicos que trabajen realmente por el pueblo como Ignacio Acosta.

