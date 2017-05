Miles marchan contra políticas antiinmigrante de Trump

**Sindicatos, activistas y grupos de inmigrantes pidieron resistencia a las políticas «sesgosas y peligrosas» del magnate.

1ro de mayo, 22:30 pm

Respondiendo a las peticiones de «no ir al trabajo, no llevar los niños a la escuela, no abrir los negocios y no comprar productos», miles de personas salieron en Los Ángeles y otras ciudades de EU para celebrar el Día del Trabajo pidiendo «resistencia» a las políticas antiinmigrantes de Donald Trump.

La Administración de Trump es la mayor amenaza que los hombres y mujeres trabajadoras del país han sufrido en toda una generación", declaró María Elena Durazo, representante del Sindicato Unite Here, quien participó en una marcha en Los Ángeles, California.

La líder sindical hizo un llamado a «resistir» las políticas «sesgadas y peligrosas» de la actual Administración a los más de 30 mil de sus miembros que, según cifras del sindicato, participaron hoy en acciones en sus comunidades o sitios de trabajo en 27 ciudades del país durante su celebración del Día Internacional del Trabajo.

El movimiento Cosecha estuvo coordinando desde Boston, Massachusetts, las actividades realizadas en 25 estados del país para promover el paro nacional en apoyo a los inmigrantes.

En el estado de Nueva York, cerca de una docena de protestas y marchas se realizaron en ciudades como Siracusa, Buffalo, Albany, Rochester y Long Island.

En Chicago, Illinois, miles de personas salieron a la calle con llamadas a «detener el muro», y pancartas que pedían «santuario para todos» y exhortando a los inmigrantes a «resistir el racismo».

También, en más de una docena de ciudades importantes de California se realizaron marchas y eventos para llamar la atención sobre la importancia del trabajo de los inmigrantes.

Brian, un niño de 13 años e hijo de trabajadores campesinos, apareció envuelto en una bandera de Estados Unidos en medio de una protesta de trabajadores en Bakersfield, donde los manifestantes aseguraron que los inmigrantes «producen cosechas y comida para todas las personas cada día».

En Los Ángeles, los organizadores anunciaron cerca de media docena de actividades para celebrar el día.

Al mediodía, cerca de 15 mil personas, según estimaciones de las autoridades, participaban en dos marchas principales que, partiendo de diferentes sectores de la ciudad se congregaron en el centro junto a la Alcaldía.

Entre los participantes en las actividades de Los Ángeles, se encontraba Antonio Villaraigosa, exalcalde de la ciudad y actual candidato a la gobernación del ’Estado Dorado’.

Los organizadores de las marchas de Los Ángeles han anunciado que esperan la participación de un total de casi 100 mil personas en los diferentes eventos de hoy en la ciudad.

El representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez manifestó su satisfacción con la solidaridad mostrada en los eventos hacia los inmigrantes y los refugiados.

Para algunas de las organizaciones que hoy promovieron y organizaron acciones, las manifestaciones de hoy son sólo el comienzo.

Hasta el momento, la mayoría de las diferentes marchas y eventos se han realizado pacíficamente y las autoridades no han reportado problemas mayores.

