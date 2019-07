Miente el Secretario de Gobierno de Hidalgo, al afirmar que no ha recibido solicitudes de audiencia: Antorcha

*Antorcha demuestra, con documentos, que el Secretario miente.

La Crónica de Chihuahua

13 de julio, 07:33 am

Pachuca, Hidalgo.- Esta mañana, durante el evento que realizó el Gobierno de Hidalgo con motivo del “Día del Abogado”, integrantes del Movimiento Antorchista, encabezados por la dirigente en la capital hidalguense, Netzery López Soria, se manifestaron para exigir al secretario general de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, resuelva las peticiones de los hidalguenses.

Al cuestionarlo sobre la necesidad de una audiencia para resolver los problemas del estado, el Secretario dijo que en ningún momento había recibido solicitudes de audiencia, hecho que la líder popular rechazó y dijo: “el Secretario miente y lo podemos comprobar. También dice que no sabe de ninguna petición, situación que también es falsa porque el 30 de enero Antorcha ingresó un pliego petitorio y fue sellado por la Secretaría General de Gobierno”, dijo López Soria.

“Han sido muchas las ocasiones en que hemos buscado al Gobernador y al mismo secretario Simón Vargas y siempre han dicho no a todas las necesidades de los pobres, nosotros hemos dado muestras de diálogo, cancelamos una marcha de 40 mil, pero hasta la fecha no sólo no resuelven, sino que ahora mienten para confundir a la población”, agregó.

En este sentido, Simón Aguilar dijo que contactaría a la líder en Pachuca para una audiencia, por lo que López Soria explicó: “esto no es nuevo, es del conocimiento público que Antorcha ha solicitado audiencias con el Gobernador, con él (Simón Vargas) mismo, pero a la hora de la reunión no llegan o simplemente muestran una actitud negativa y de insensibilidad social”.

“El Secretario dijo que nos avisará de otra nueva audiencia, a ver si es verdad o sólo lo dijo para salir del paso. Algo que sí debe quedar claro que nosotros no hacemos marchas ni plantones por gusto, buscamos solución, buscamos que haya una respuesta racional que beneficien a la gente y ese es el mensaje que ofrecemos, diálogo para solucionar”, finalizó la líder social.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---