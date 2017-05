Miente SEDAGRO, el plantón se instaló por incumplimiento a las demandas del campo

**Ante la legítima protesta de campesinos morelenses, el gobierno del estado nos calumnia: ni pedimos el fertilizante para los líderes, ni entregamos solicitudes «a dehoras de trabajo», ni nuestros campesinos son de «dudosa procedencia».

18 de mayo, 18:00 pm

Cuernavacda, Morelos.- El Movimiento Antorchista rechaza tajantemente el comunicado de prensa con número 0305, publicado el día de ayer en la página oficial del gobierno del estado, donde hace referencia al plantón que mantenemos a las afueras de la SEDAGRO ya que viola las garantías individuales y calumnia una vez más nuestras legitimas peticiones.

Haciendo referencia al punto, donde afirman que, por indicaciones del gobernador, el fertilizante se entregará a cada productor y no a los líderes o representantes, debemos mencionar primero; que si los campesinos buscaron el cobijo de la organización antorchista, es precisamente porque se cansaron de tocar puertas sin ver ninguna respuesta favorable a su llamado. Además agregamos que nunca se ha entregado a los líderes beneficio alguno, pues efectivamente este apoyo, una vez acordado y autorizado con los representantes, le es entregado a cada productor previo a cumplir hasta el último requisito que pide la dependencia. Siempre ha sido de esta manera, ¿por qué ahora esta declaración tendenciosa de la Sedagro? Por si faltara, todo mexicano tiene derecho a la libre organización y petición, el querer hacer a un lado a la organización que por voluntad han elegido es violentar sus garantías individuales, es demostrar una vez más que en Morelos se tiene un gobierno dictatorial que no permite que su pueblo se organice y se manifieste.

A renglón seguido agrega que solicitamos apoyo para 1618 campesinos de dudosa procedencia, porque la organización moviliza a personas de otros estados; se trata nuevamente de calumnias, que tienen el claro propósito de desvirtuar la demanda y por esta vía desconocer la obligación que la Sedagro tiene con humildes campesinos, está por demás decir que no se entrega ningún bulto de fertilizante si antes no se revisa y comprueba mediante documentos que acrediten, no solo que tienen propiedad para cultivar, sino además que consten con credencial de elector y comprobante de domicilio que son de Morelos. ¿Dónde está la falsedad de antorcha? Mienten una vez más los funcionarios de la Sedagro.

Con respecto a que entregamos una lista de beneficiados fuera del horario laboral, ¿No es una contradicción absurda? ¿Dónde y a qué hora se recibió, sino en sus oficinas y en horario de labores?

Referente a que el campamento que mantenemos, impide que el personal de la Sedagro realice su trabajo y reiteran su llamado al diálogo, no es otra cosa pues, que ponerse en el papel de víctimas; sin embargo, esto solo es para la prensa pues en los hechos, si realmente el gobernador junto con todos sus funcionarios tuviesen la voluntad de dialogar como lo afirman, se hubieran tomado la molestia de atender a las más de ocho mil personas que marcharon el pasado 15 de mayo en busca de audiencia para dar solución a los problemas de un sector muy importante de la sociedad morelense. Aquí hemos permanecido día y noche en plantón permanente, si verdaderamente tuvieran intenciones de resolver se debiera especificar hora y lugar para entablar diálogo y buscar alternativas de solución.

El Movimiento Antorchista no pretende que se le dé un trato especial, simplemente queremos ver resueltos los problemas de la gente más humilde. Como siempre lo hemos dicho y refrendamos ahora, nuestras demandas son legítimas, cada solicitud está plenamente justificada. Nuestras movilizaciones no son más que el síntoma de que en Morelos tenemos un gobierno indolente a los problemas sociales. Permaneceremos en plantón pacífico permanente a fuera de la dependencia de la Sedagro hasta encontrar respuesta positiva. Responsabilizamos al gobierno del estado que encabeza el Lic. Graco Ramírez de cualquier agresión que podamos sufrir cualquiera de los antorchistas.

