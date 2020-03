México se está cayendo a pedazos: Abel Pérez Zamorano

“Hoy, en la 4T, el gobierno federal nos dice que no importa tanto que no haya crecimiento que al fin y al cabo tenemos desarrollo, este es un argumento falaz".

3 de marzo, 08:36 am

Texcoco, México.- En entrevista, el economista de Chapingo, Dr. Abel Pérez Zamorano, revela, desde el punto de vista económico, la farsa que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo cuando afirma que no importa si no hay crecimiento en México, porque “hay desarrollo”. Sin embargo, el egresado de la London School Of Economics afirmó que con la estrategia económica actual se está nuestro país se está “cayendo a pedazos”.

En el recibidor del su departamento, perfectamente ordenado e iluminado, Abel Pérez Zamorano, llegó cinco minutos antes de la cita para recibirnos. La puntualidad es una de sus características principales. Con una sonrisa saluda a todos los presentes y se dispone a hablar de lo que tanto le apasiona: la economía. Iniciamos la charla con una pregunta muy sencilla. Doctor Abel, el presidente, además de incumplir con su promesa de crecimiento, dice que no importa si no hay crecimiento porque hay desarrollo, ¿esto es verdad? El académico, flemático, pausado al hablar y con una claridad sorprendente nos dijo: “para que exista desarrollo en una sociedad es necesario el crecimiento económico. El crecimiento genera los recursos necesarios para promover el bienestar social, de tal suerte que sin crecimiento no puede haber desarrollo, es imposible”, señaló.

El autor del libro “Marginacion Urbana. El Caso Del Oriente Mexiquense”, recordó que en el esquema neoliberal que ha privado en México desde los años ochenta, hubo un cierto crecimiento, sin embargo, esto no repercutió en desarrollo. La riqueza se acumuló más todavía en el país. Continuó: “Hoy, en la 4T, el gobierno federal nos dice que no importa tanto que no haya crecimiento que al fin y al cabo tenemos desarrollo, este es un argumento falaz", dijo Pérez Zamorano. Es falaz, afirmó, porque ignora el hecho duro de que no puede haber desarrollo sin crecimiento y en nuestro país, el año pasado 2019, trajo como todos los sabemos en 0.1% por lo tanto no hay medios, no hay recursos para generar el posible desarrollo como afirma el presidente de la república”.

Siendo observadores, podremos darnos cuenta que no es necesaria tanta “teoría” para entender que las cosas no están como las pinta el gobierno federal. El año pasado hubo 35 mil 500 homicidios en este país, el país con más homicidios en el mundo, el año más violento de que se tenga registro, ¿será esto desarrollo? Hay 34 universidades prácticamente en quiebra ¿será esto desarrollo? Los hospitales en México, el sistema hospitalario, el abasto de medicinas, yo puedo decir sin exageración que esto es una verdadera tragedia humana, no puede llamarse desarrollo a esta situación, dijo, subiendo el tono debido a la indignación que le causa que no se haga nada al respecto.

El profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, finalizó concluyendo que el país está retrocediendo, podemos decir, con fundamento en lo que observamos, que nuestro México se nos está cayendo a pedazos y que por lo tanto urge, es necesario, que la sociedad, el pueblo, adquiera conciencia de esto, se organice y se decida a poner orden definitivamente. Es necesario recuperar a un país que se nos está deteriorando y no seguir siendo víctimas de simples discursos para enfrentar los graves problemas y justificarlos los desaciertos cometidos en la administración actual, sentenció. Con su amabilidad y buen humor característico, concluyó la charla. Al retirarse, el recinto quedó perfectamente ordenado, como si no hubiésemos estado ahí.

