México se convierte en el primer país en ratificar el TPP-11

**Con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico habrá 6 nuevos mercados para México, que representan aproximadamente 157 millones de consumidores potenciales.

24 de abril, 19:42 pm

Daniel Blanco/ ElFinanciero.mx

La Cámara de Senadores ratificó en sesión plenaria el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica con 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, con lo que México se convirtió en el primer país de los que integran el acuerdo en ratificarlo.

“Es un gran hito, no solamente nos pone en el liderazgo, porque junto con Europa (TLCUEM) lo que hace es fortalecernos… estos son sin dudas elementos muy positivos”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de comercio exterior, en entrevista con El Financiero.

Con el nuevo acuerdo, las exportaciones de México a los países que integran el tratado crecerán 3.12 por ciento para 2035 e incrementaría las exportaciones nacionales al mundo casi 0.5 puntos porcentuales.

Los 6 nuevos mercados para México en el CPTPP representan aproximadamente 157 millones de consumidores potenciales y el 90 por ciento de los productos de México que se exporten a los países del CPTPP tendrá acceso arancelario preferencial cuando el acuerdo entre en vigor.

El acuerdo se ratificó a la par de un número de cartas paralelas que respaldan a los sectores textil, del vestido y del calzado ante las prácticas de comercio desleal de naciones como Malasia y Vietnam.

“Desde el principio habíamos dicho que compartíamos el objetivo del sector textil vestido para que no hubiera mala competencia y que no hubiera también ahí prácticas que no fueran permitidas, particularmente de países como Vietnam o como Malasia.

«Les sacamos varias cartas al sector textil, cartas paralelas, una de ellas tiene que ver con monitoreo muy estricto de los componentes de Vietnam, también hay otra que tiene que ver con productos específicos de acrílico y otro para ropa de bebé» agregó Baker.

A pesar de esto, el subsecretario admite que el sector tiene aún más inquietudes que van en otro sentido, como, por ejemplo, la eliminación de la lista de escaso abasto, rubro negociado por Estados Unidos que permite la utilización de insumos textiles provenientes de países como China para los bienes del sector que México estaría importando, esto bajo el argumento de que no hay abasto suficiente de insumos.

“El sector de economía nunca ha estado en contra de eso, pero el propio tratado tiene elementos que tenemos que aprovechar, creo que aquí la decisión del Senado es muy buena para no desperdiciar las oportunidades y las herramientas, y por otro lado también está en las mismas resoluciones del dictamen incorporar un exhorto para que se continúe trabajando”, comentó Baker.

Para que el tratado pueda entrar en vigor haría falta que cinco países, además de México, ratifiquen el tratado comercial, y de acuerdo con Baker, países como Japón, Nueva Zelanda y Australia ya están avanzando en sus procesos legislativos y, por otro lado, hay países como Brunéi, Malasia y Singapur en donde, por el modelo político que ejercen, no se necesita ratificación legislativa y pueden aprobar el tratado de una manera más expedita.

“Entonces yo creo que siendo optimistas y, contando en que las cosas vayan bien, pues este tratado puede tener ya hacia principios o mediados del próximo año el número de países necesarios para que entre en vigor”, aseguró el subsecretario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Estados Unidos del TPP -ahora CTPP o TPP-11 durante sus primeros días en el cargo, ya que era una de sus promesas de campaña para proteger los empleos en Estados Unidos.

Aunque en algunas ocasiones Trump dijo que pensaría en permanecer o no en dicho tratado, pero más tarde, el 18 de marzo tuiteó: «si bien a Japón y Corea del Sur les gustaría que volvamos al TPP, no me gusta el acuerdo para Estados Unidos».

