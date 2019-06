México: no encuentran a 2 millones de familias beneficiarias de Prospera

**Alrededor del 30 por ciento de las familias empadronadas en el programa Prospera, no se encontraron al realizarse el Censo del Bienestar.

La Crónica de Chihuahua

3 de junio, 17:57 pm

Vamos por partes. Acto uno: el 5 de septiembre del 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, lanza en Ecatepec el programa Prospera, una de las principales estrategias del Gobierno de la República para contrarrestar la pobreza del país. Acto 2: Andrés Manuel López Obrador, sucesor de Peña en el poder, sustituye Prospera por los Programas de Bienestar. Acto 3: al realizarse el Censo del Bienestar, no se encuentra a poco más de dos millones de familias empadronadas en Prospera.

¿Cómo le quieres poner a la obra? Recientemente, Leticia Ánimas, coordinadora del programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dio a conocer que ahora realizarán un programa de entrega que sea más concreto y que, sobre todo, no tenga lagunas que hagan pensar que los apoyos no llegan a las familias que en verdad están inscritas en este padrón.

A través del diario La Jornada, se dio a conocer que la coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, tiene ubicados 3.6 millones de hogares a los que se entregarán apoyos para educación inicial y básica, además de otros 3.1 millones de estudiantes de media superior, pero que del padrón total de 6.7 millones de familias, alrededor de 2.1 millones no se encontraron.

Así lo declaró la propia Ánimas para el diario capitalino, quien señaló que el retraso en los apoyos se debe a que se buscaba un mecanismo de entregas que no fuera en efectivo, ya que por este medio, 30 por ciento de los apoyos no llegaban a la gente. El cuestionamiento es, si esos apoyos no llegan a la gente ¿se pierden en algún filtro o son devueltos para que se designen al dueño al que le corresponda dicho apoyo?

Hasta el 24 de mayo, cerca de 2.2 millones de familias recibieron los recursos correspondientes a los dos primeros bimestres y hay 1.4 millones que aún no han sido ubicadas, esto para entregarles el apoyo mensual de 800 pesos. Por lo menos en educación media superior, sí se entregó el 97 por ciento de los apoyos, de un padrón de 3.1 millones.

Se encuentran ubicados 267 mil de 300 mil becarios de escuelas públicas, mismos que recibirán 2 mil 400 pesos mensuales, de los cuales ya cobraron 131 mil. El problema para llegar a las demás familias, es que muchos se encuentran en las comunidades más vulnerables, a las que sólo se puede llegar en avioneta o en lancha, lo que dificulta mayormente su entrega.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---