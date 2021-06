México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente

** “Literalmente firmaron con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades. Pudieron crearla o no crearla después. Es completamente irregular".

La Crónica de Chihuahua

21 de junio, 13:42 pm

Peniley Ramírez y Julia Frankel

Una empresa de cuatro empleados, con domicilio en una oficina en Suiza y que se registró después de que firmó el contrato con México, es la encargada de envasar y empacar 35 millones de dosis de la controversial vacuna china CanSino que se pondrán a los mexicanos en 2021.

El presidente del consejo es un abogado mexicano, multado por una simulación, que fue investigado en el escándalo de Panama Papers.

El 9 de diciembre de 2020 el canciller mexicano Marcelo Ebrard festejaba desde su cuenta de Twitter que el Secretario de Salud firmó un acuerdo de compra de 35 millones de dosis de vacunas chinas de CanSino Biologics contra el covid-19. El acuerdo era entre el fabricante chino, el gobierno mexicano y una tercera compañía suiza, Latam Pharma Innovative Ventures. En ese momento, Latam Pharma aún no había sido constituida, según el registro público corporativo de Suiza.

“Literalmente firmaron con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades. Pudieron crearla o no crearla después. Es completamente irregular que –aún en una situación de emergencia– tú firmes con una empresa que no ha sido creada”, dijo Lourdes Motta, una abogada corporativa especialista en contratos de salud.