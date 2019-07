Mexicano resuelve problema que Newton no pudo

El mexicano Rafael González descubrió la solución a un problema físico óptico con siglos sin resolverse; el propio Isaac Newton no lo pudo solucionar, y aunque ya se habían encontrado aproximaciones, nadie había encontrado la respuesta completa.

Se trata de la solución a la aberración esférica en lentes ópticos, con la que ahora muchas industrias de telescopios y cámaras podrán reducir grandes costos.

Egresado del Tecnológico de Monterrey, de Ingeniería Física Industrial, Rafael resolvió el reto con ayuda de su amigo Alejandro Chaparro, un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Chaparro, llevaba tres años intentando resolver el problema, cuando conoció a Rafael en el Centro de Investigaciones de Óptica.

Alejandro me insistía y me invitaba a que resolviéramos el problema. Yo le decía que no iba a poder". Rafael González científico

La historia del problema

El primero en fundamentar el problema fue el matemático griego Diocles, hace más de dos mil años. Durante siglos, científicos como Newton o Leibniz habían intentado resolver el reto: hacer que la visión de objetos a través de lentes esféricos no perdiera nitidez.

Newton inventó un telescopio que solucionaba la llamada aberración cromática (que impide enfocar los colores en un solo punto), pero no la aberración esférica.

En el siglo pasado, en 1949, dos científicos plantearon el dilema en un artículo formal. A partir de allí, se conocería como el problema de Wasserman - Wolf.

Nadie había podido resolverlo plenamente.

La resolución definitiva de Alejandro y Rafel

Una solución que había para el problema era la conjunción de dos lentes llamadas no esféricas sino asféricas (solamente esféricas en parte de su superficie). Sin embargo, hasta ahora, la calibración de estos lentes dependía de un cálculo no del todo preciso.

En contraste, la solución analítica hallada por Rafael y Alejandro es exacta. Al utilizar la ecuación tendrás el resultado preciso sin importar que cambien las variables.

Rafael y Alejandro publicaron la solución en la revista especializada Applied Optics.

Durante nuestro estudio calculamos la eficiencia de 500 rayos, y el promedio de satisfacción de todos los ejemplos fue de 99.9999999999%". Rafael González científico

El impacto de la fórmula

Julio César Gutiérrez, profesor que asesora a Rafael en el doctorado, consideró que el haber resuelto el problema podrá implicar mejoras en el desarrollo de lentes.

El diseño óptico tiene aplicaciones tecnológicas que involucran sistemas ópticos. "Entonces los resultados tienen relevancia no solo teóricamente sino en otras aplicaciones”. Julio César Gutiérrez, profesor de Rafael

