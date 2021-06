Medios internacionales: AMLO, un “falso mesías”, “hiperpresidente” y “maestro del enfrentamiento”

** "Tratar a tu oponente político con respeto no es lo suyo. AMLO es un maestro de la pintura en blanco y negro, del afilado sí o no, del enfrentamiento implacable". Hablan de él The Economist, Le Monde y Die Welt.

Trinidad González

El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha traspasado fronteras de forma negativa. Por su forma de gobernar y las decisiones que ha tomado con respecto a la pandemia del Covid-19, la economía, las energías limpias, la inseguridad y últimamente del proceso electoral, medios internacionales lo califican como “falso mesías”, “hiperpresidente” y “maestro del enfrentamiento”.

El fin de semana, la revista británica The Economist público en portada la imagen del presidente López Obrador con el título “El falso mesías mexicano”, en el artículo se advierte: "los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder de México".

“López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: “el pueblo”, por lo que se refiere a quienes lo apoyan; y la élite, a quienes denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México. Dice que está construyendo una democracia más auténtica. Es una criatura extraña”.

Además “convoca muchos votos, pero no siempre sobre temas que se resuelven mejor votando. Por ejemplo, cuando se plantean objeciones legales a uno de sus proyectos favoritos (trasladar un aeropuerto, construir un oleoducto, bloquear una fábrica), convoca un referéndum. Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado. Incluso ha pedido un referéndum nacional sobre si enjuiciar a cinco de los seis ex presidentes de México vivos por corrupción. Como truco para recordar a los votantes las deficiencias de los regímenes anteriores, es ingenioso. También es una burla del estado de derecho”, afirma una parte del texto.

The Economist compara a López Obrador con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con Narendra Modi, de la India y con Viktor Orban, de Hungria. En el caso del presidente mexicano, señala que “de alguna manera ha escapado del centro de atención”. Atribuye a que “en parte a que carece de algunos de los vicios de sus pares populistas. No se burla de los homosexuales, no golpea a los musulmanes ni incita a sus seguidores a quemar el Amazonas. Para su crédito, habla en voz alta y a menudo en nombre de los que no tienen dinero en México, y no es personalmente corrupto. Sin embargo, es un peligro para la democracia mexicana”.

LE MOND

A The Economist se suma el periodo francés Le Monde, quien en un artículo titulado “Hiperpresidente AMLO” afirma que nunca un presidente mexicano había desprestigiado tanto a las autoridades electorales “AMLO electrifica la campaña”.

DIE WELT

Y el diario alemán Die Welt (El Mundo), colocó en su portada que "El hiperpeesidente AMLO electriza la campaña". Dice de él, que tiene una “comprensión autoritaria del Estado”.

Agrega Die Welt: "Las próximas elecciones que se celebrarán en México el 6 de junio «se han reducido a un referéndum político sobre el presidente López Obrador», sostiene el diario alemán «Die Welt» en un artículo de opinión, firmado por la periodista Hildegard Stausberg y titulado «Este mesianismo es incompatible con la democracia».

"Asimismo, Hildegard Stausberg señala que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una «comprensión autoritaria del Estado».

«El 6 de junio, a la mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se eligen unos 20,000 cargos políticos, entre ellos 500 diputados, 15 de las 32 gubernaturas, unos 1,000 diputados en diversas legislaturas estatales, casi 2,000 alcaldes y algo más de 14,000 concejales». "