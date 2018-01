Medios como La Jornada manipulan la información: Corral

**Gerardo Villegas, ex director de Administración, y Antonio Tarín, ex integrante del Comité de Adquisiciones, hacen una denuncia acerca de que han sido extorsionados a cambio de que no reciban más cargos en su contra.

29 de enero, 15:00 pm

Chihuahua.- Javier Corral, gobernador del Estado, aseguró que existe «un manipuleo» de la información en medios como La Jornada, la cual ha publicado una nota en la que Gerardo Villegas, ex director de Administración, y Antonio Tarín, ex integrante del Comité de Adquisiciones, hacen una denuncia acerca de que han sido extorsionados a cambio de que no reciban más cargos en su contra.

Indicó que ahora el Gobierno Federal se vale de ese medio para publicar una calumnia.

Calificó como un manejo pueril el realizado por La Jornada, ya que les da voz a dos detenidos por estar acusados de desviar recursos estatales

“No dudo que la PGR esté actuando… hay un manejo inusual de la PGR y que lastima”, dijo. Respecto a la acusación dijo no saber si era cierto que se realizaron.

