Meade exhibe documentos sobre “depas” de AMLO; los donará a damnificados, advierte

**Meade precisó en la conferencia que había un tercer departamento con escritura 79735, a nombre de Beatriz Gutiérrez Müller, quien presuntamente lo vendió a Julio Scherer con posteridad a la presentación de la declaración 3de3 de López Obrador.

La Crónica de Chihuahua

24 de abril, 16:22 pm

Ciudad de México (Proceso).- José Antonio Meade presentó documentos en los que dice que se acredita la propiedad de dos departamentos a Andrés Manuel López Obrador, inmuebles que no aparecen en la declaración patrimonial del tabasqueño.

El candidato presidencial del PRI dijo que aceptaba el reto de López Obrador acerca de tomar ambas propiedades si demostraba que estaban a su nombre, las cuales –aseguró el candidato presidencial por el PRI, Verde y Nueva Alianza– donaría a las familias damnificadas por los sismos del año pasado.

En rueda de prensa, Meade sostuvo que López Obrador mintió al señalar que no era propietario de algún bien inmobiliario. “Me debes dos departamentos”, insistió.

“Con toda claridad mintió”, reiteró Meade al mostrar a la prensa copias del Registro Público de la Propiedad, con folios 00613504 y 00613505 y fecha del 23 abril del 2018, que según él, acreditan que los inmuebles están a nombre del candidato presidencial de Morena.

Departamentos a nombre de AMLO son de su hijo, pero están en juicio testamentario

Ambos departamentos son de 76 metros cuadrados y se ubican en el fraccionamiento Copilco Universidad, fueron adquiridos en 2002 por López Obrador y su extinta esposa Rocío Beltrán en 541 mil y 556 mil pesos.

Meade precisó en la conferencia que había un tercer departamento con escritura 79735, localizado en el 134 de calle Sur 53, a nombre de Beatriz Gutiérrez Müller, quien presuntamente lo vendió a Julio Scherer con posteridad a la presentación de la declaración 3de3 de López Obrador.

Desde temprano, Meade dio declaraciones sobre el resultado del debate que dijo haber ganado. Ofreció 14 entrevistas radiofónicas y, en la que otorgó a Carlos Loret de Mola, aseguró que Ricardo Anaya sí está involucrado en un caso de lavado de dinero “idéntico” al caso de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo actualmente preso, lo cual inhabilita al panista para contender en esta elección.

“El dato concreto es que está metido en una operación de lavado de dinero. Y eso es relevante y eso se va a acabar también imponiendo, no solamente en la percepción pública, sino en la percepción jurídica, porque es un tema, además, que no se agota en la jurisdicción mexicana. Cuando uno triangula dinero a través de diferentes países, cualquiera de esos países tiene la posibilidad y, además, la obligación, pues de empezar a darle seguimiento. Ese tema no va a desaparecer, y ese tema lo inhabilita en lo moral y en lo político para ser un contendiente en esta elección”, sentenció Meade.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---