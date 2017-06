Me engañas, MORENA

**Son corruptos si están en el PRI, el PAN o el PRD, etc… pero si se pasan a MORENA, ello les borra todas las culpas, pues usted, como un Dios, solo por el hecho de pasarse a su partido, los limpia y los deja libres de todo su pasado.

6 de junio, 09:04 am

Por Gabriel Hernández García

Dirigente antorchista en el estado de Oaxaca

Carta a AMLO:

Plenamente seguro de que esta carta no llegará a sus manos, la escribo solamente para dejar constancia, de que usted nos miente. No lo acepta pero sabe perfectamente que así es. Nos cuenta las cosas tan bonitas, que hasta el más lerdo se da cuenta de que tanta belleza no puede ser posible. De eso, cuando menos yo, y muchos como yo, tenemos plena conciencia. En realidad usted, muchos de su partido y nosotros, tenemos la seguridad de que no se está hablando con la verdad y, de que lo que se promete no se puede ni se debe creer. Paraíso similar al suyo se nos prometió antes del 2000 con el señor Fox y todo fue un vil engaño.

Quizás muchos, los más nobles, los más ingenuos o, los que no saben de estos “amores políticos”, probablemente le crean. Pero los convenencieros y oportunistas como muchos de los que forman su partido, saben bien cuánto mienten y engañan, y, de tanto hacerlo, han hecho creer a otros que sus mentiras son verdades.

Afortunadamente nosotros no nos dejamos embaucar por “cantos de sirena”.

Porque, a ver, ¿cómo está eso de “no mentir, no robar, no traicionar”?, ¿Por qué se dice esto? En México todos sabemos que usted y muchos con usted, andaban, militaban en el PRI y que después se salieron de ese partido traicionando los principios y práctica política que creían correctos y de los que luego renegaron.

Luego, usted y otros, fundaron el PRD y cuando ya no les convino, porque no obtenían lo que querían, se salieron y también traicionaron a dicho partido. Luego entonces ¿Quién garantiza que con estos antecedentes, usted no sabe traicionar? Cómo creer, entonces de que, un principio suyo es “no traicionar”, si siempre ha traicionado. Le recuerdo que el dicho popular dice: “el que traiciona una vez, traiciona dos veces” y usted ya lo ha hecho muchas veces; por eso repito, nos quiere engañar, o cuando menos, pretende hacerlo.

O… a ver, ¿cómo entiendo eso de “no robar”? Todos en México sabemos que en los tiempos en que usted era miembro del PRD y éste gobernaba el D.F. se exhibió públicamente a René Bejarano, tomando dinero que no le correspondía, puesto que no era producto de su trabajo; también recientemente se ha conocido el caso de Delfina Gómez Álvarez, que les quitaba recursos a los trabajadores de Texcoco y muchas denuncias de múltiples “anomalías económicas”, por decir lo menos, en contra de Higinio Martínez, principal apoyador suyo y flamante militante de MORENA en el municipio de Texcoco, personaje con el que usted ha trabajado y coincidido. Y ¿el escandalo actual de la diputada Eva Cadena que se le ha exhibido recibiendo dinero para usted?

Todo lo anterior ha sido exhibido en videos y muestra que todo lo que dice de su famosa honestidad valiente no es tal y es también evidente que los ejemplos mencionados son lo que han salido a la luz pública, pero que no son los únicos, ni los últimos, que conoceremos.

En cuanto a lo “de no mentir”, no creo que alguien lo tome en serio. Se mintió a los priistas cuando se dijo coincidir con ellos, a los perredistas cuando se hablaba bien de ese partido. Es más, se miente burdamente ahora cuando se dice que todos son unos corruptos si están en el PRI, el PAN o el PRD etc… pero, si se pasan a MORENA, ello les borra todas las culpas, inmoralidades, mañas, actitudes corruptas, arribistas y deshonestas pues usted, como un Dios, solo por el hecho de pasarse a su partido, los limpia y los deja libres de todo su pasado.

Eso es una mentira del tamaño del mundo, ¡esos hombres son y serán corruptos independientemente del partido al que pertenezcan!

Entiendo que muchos ciudadanos honestos, desencantados de los partidos políticos (con todas la razón del mundo), creerán en lo que se les dice, pero la realidad les hará reflexionar; entonces sabrán, que se les engañó y manipuló solo para votar. El tiempo demostrará que usted y su MORENA son igual o peor que los mentirosos que dicen rechazar y criticar.

Por eso, ahora repito y reitero, ¡a mí no me engañas MORENA!

