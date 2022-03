Masacres y violencia en gobierno de AMLO; el presidente finge que no se entera

**Ante la inacción de los cuerpos policiacos, los perpetradores de la masacre y "fusilamiento" de 17 hombres en San José de Gracia, se dieron el lujo de lavar la escena del crimen.

La Crónica de Chihuahua

1ro de marzo, 07:09 am

A pesar de que el presidente López Obrador rechazó que en su gobierno siguiera habiendo masacres, la realidad es otra. Apenas este domingo, circuló un video en redes sociales, en el que un grupo del crimen masacró a personas en Michoacán.

Los primeros reporten señalan que en San José de Gracia, 17 personas fueron "fusiladas" colocadas contra una pared; sin embargo, el presidente López Obrador negó que ese fuera el caso, e incluso afirmó que no disponía de información.

Sin embargo, cabe destacar que,. según información oficial del Secretariado Ejecutivo, en los gobiernos de Morena, la violencia se ha incrementado, muy lejos de la constante negación del Ejecutivo Federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado la ola de violencia en su gobierno, incluidas las masacres. En septiembre de 2020 se mofó en una de sus conferencias matutinas, “ahí están las masacres, je je je”, dijo respecto a una nota publicada en el periódico Reforma sobre la desbordante violencia que sufre el país.

“Ya no hay masacres”, ha insistido una y otra vez López Obrador, sin embargo, la realidad es otra. Tan solo en 2021 se contabilizaron 5 mil 333 atrocidades, es decir, hechos de extrema violencia como tortura, masacres, descuartizamientos y fosas clandestinas, de acuerdo con la organización Causa en Común.

Con respecto a las masacres, el organismo registró 529; la más reciente, la del domingo 27 de febrero en Michoacán, en el pueblo de San José de Gracia, ejecutado por un comando de sicarios.

Michoacán se encuentra entre las entidades donde se cometieron más delitos de este tipo. En 2021 registró 374, sólo después de Guanajuato, con 586 actos y Jalisco, con 374. Le siguen Chihuahua, con 295 y Veracruz, con 279.

En cuanto al más reciente caso, López Obrador puso en duda la barbarie al afirmar que la Fiscalía de Michoacán no reportó haber encontrado los cuerpos: “Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pero no los cuerpos porque se habla de 17 fusilados. (…) Todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. No se han encontrado cuerpos”.

Aseguró que las investigaciones sólo han dado indicios de un enfrentamiento y el hallazgo de “unos restos” ajenos a las víctimas. Aun así, López Obrador negó que el video difundido esté manipulado.

Es de destacar que en las últimas semanas se ha incrementado a niveles sin precedentes la violencia en estados gobernados por morenistas: Sonora, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Guerrero y Colima, debido a los enfrentamientos entre cárteles y organizaciones criminales que han dejado a su paso 3 mil 876 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cuerpos colgados de puentes, cuerpos abandonados en la vía pública, balaceras día y noche, masacres a plena luz del día, son los escenarios que estos grupos han creado desde que tomaron el poder los gobiernos morenistas.

A pesar de ello, las autoridades estatales y federales han callado, sólo se han limitado a informar sobre trabajos de coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, sin que hasta ahora haya resultados favorables para la ciudadanía.