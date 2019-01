Mario Osuna cierra la puerta a manifestantes; exigen atención a demandas en Tijuana

**Y vamos a venir y más, hasta que resuelvan las demandas: Verónica Armenta.

La Crónica de Chihuahua

6 de enero, 12:03 pm

Tijuana, BC.- Antorchistas del municipio de Tijuana se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de Tijuana para exigir al delegado de la dependencia, Mario Osuna Jiménez, se dé cumplimiento a los acuerdo tomados a consideración en la dotación de programas y servicios a familias de escasos recursos económicos en el Estado. Así lo dio a conocer Verónica Armenta Bojórquez, líder de los antorchistas en este municipio fronterizo.

Ante la llegada de los manifestantes, la dependencia cerró la puerta del edificio, dejándolos afuera, por lo que exigieron al encargado de la demencia atienda de manera prioritaria las peticiones tan elementales como impermeabilizante, lonas, apoyos como granos de ayuda, entre otros.

“Hemos encontrado la puerta cerrada, se nos trata como a delincuentes, ya hemos expuesto nuestras solicitudes a Mario Osuna, pero la respuesta sigue siendo la misma, no venimos a hacer destrozos, venimos a manifestarnos de manera pacífica, y si Osuna Jiménez no quiere escucharnos, que atienda las solicitudes, así de simple, la gente viene porque tiene necesidad y es su obligación atenderlas”, enfatizó Verónica Armenta.

En este entendido, la líder social explicó que ante la negativa el Movimiento Antorchista se manifestará en los próximos días en busca de una solución “y vamos a venir más, nos vamos a volver a manifestar hasta ser escuchados y atendidos, es una burla que funcionarios le cierren la puerta al pueblo que los puso en el poder, y que quede claro, Antorcha no pide dinero, quiere apoyos y obras, nosotros no venimos por cheques ni por moches, como se dice, venimos por lo que por derecho nos corresponde y no vamos a desistir hasta encontrar una respuesta”, puntualizó Armenta Bojórquez.

