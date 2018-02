Marcharán miles de sinaloenses para pedir intervención urgente del gobernador

**Son 5 demandas urgentes: 1. Mejor servicio de salud. 2. Necesidad de infraestructura educativa. 3. Intermediación con alcalde de El Fuerte. 4. Drenaje sanitario para 9 comunidades. 5. Que el gobernador intervenga ante abusos de la CFE.

13 de febrero, 16:49 pm

Lic. Quirino Ordaz Coppel

Gobernador del Estado de Sinaloa

Dr. Gonzalo Gómez Flores

Secretario General de Gobierno

A la opinión pública

Desde el inicio de su administración, miles de colonos, campesinos, estudiantes y profesores organizados en el Movimiento Antorchista, entregamos a su Gobierno un pliego petitorio que contempla las necesidades más apremiantes de familias sinaloenses que viven en colonias y poblados marginados en el estado, esencialmente se trata de servicios básicos: agua potable, drenaje sanitario, construcción de infraestructura educativa, mejoramiento del servicio de salud, apoyo a pequeños productores agropecuarios, caminos de acceso a las comunidades y de manera muy especial, solución al grave problema de vivienda que afecta a miles de sinaloenses de bajos ingresos, que ante la falta de alternativas para hacerse de un solar, se ven obligados a ocupar predios irregulares en la periferia de las ciudades más importantes del Estado, como son Los Mochis, Culiacán y Mazatlán; estas familias llevan años viviendo con la falta de servicios. Faltan dedos en la mano para contar las colonias irregulares, sólo por mencionar algunas: en Culiacán, la Ampliación 5 de Febrero, Rincón del Parque, Las Coloradas y Lomas de San Miguel; en Los Mochis, la colonia Diana Laura y Malova; en Mazatlán, Mañanitas, Villa Tutuli y Bugambilias. Requerimos una política de vivienda popular responsable, que haga realidad el Artículo 4to. Constitucional que establece la obligación de los gobiernos a brindarle a todos los mexicanos vivienda digna. Es urgente, además regularizar lo más pronto posible estas colonias para que se introduzcan los servicios, llegando a acuerdos sensatos y dignos entre los legítimos propietarios y los ocupantes de los predios con intermediación del gobierno.

Como organización social llevamos más de 7 años solicitando al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES), se adquiera Reserva Territorial en estas ciudades, para resolver la falta de solares; hemos acudido incluso al Congreso del Estado para sensibilizar a los señores diputados y que ayuden a resolver esta gran necesidad de miles de familias que viven rentando, arrimadas y hacinadas en pequeños espacios. Nada hemos conseguido.

Cinco asuntos más que requieren de su urgente intervención:

1. El pésimo servicio de salud, que se brinda en la mayoría de los centros de salud en el Estado y en algunos hospitales, como son los casos del hospital de Pueblos Unidos y Eldorado, ambos en el municipio de Culiacán, y, la sobresaturación del servicio en el Hospital General de Los Mochis, en todos ellos es constante la falta de medicina, de equipo médico, de personal especializado, de médicos de fin de semana. Esto lo hemos expuesto en reuniones con funcionarios de salud, específicamente con el área de atención médica de la Secretaría de Salud, con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II, con sede en Culiacán, quienes aparentan atender estas carencias, pero sólo lo hacen momentáneamente para calmar la situación, pero no van a una solución permanente. Esto está causando mucha irritación entre la población.

2. La necesidad de infraestructura educativa. La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) no está atendiendo suficientemente las necesidades básicas de las escuelas, hay carencias hasta de lo más elemental, como lo es el mobiliario escolar, subestaciones eléctricas, módulos sanitarios, construcción de aulas y techumbres. De esto, entregamos al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), desde el año pasado, una relación de escuelas que requieren estos apoyos. Prácticamente nada hemos avanzado, la SEPyC no atiende, ni asuntos que usted mismo, señor gobernador, se comprometió resolver, tal es el caso de la fundación de un Jardín de niños y escuela primaria en la colonia Ferrusquilla de la ciudad de Los Mochis, donde con mucho entusiasmo los vecinos le aplaudieron tan importante anuncio, al cual dieron amplia difusión los medios locales y estatales, en su visita a dicha colonia el año pasado. El ISIFE cuenta con toda la relación de nuestras peticiones que de resolverse mejoraría en los hechos la calidad educativa.

3. Solicitamos, tenga bien conminar al presidente municipal de El Fuerte, Antonio Cota González, para que atienda y resuelva las peticiones que el Ayuntamiento se comprometió a realizar para beneficio de comunidades indígenas, para las preparatorias Felipe Bachomo de Charay y para el COBAES EMSAD 120 de la comunidad de Tesila, pues aunque él no firmó la minuta, sí le corresponde cumplirla porque los ciudadanos no tratan con personas, sino con instituciones. Este presidente no tiene ni un mes en su cargo y ya está enseñando el cobre, pues en la primera audiencia, donde el comité municipal de Antorcha estuvo con él, se comportó de manera autoritaria y desconociendo acuerdos, esta actitud sólo va provocar más inestabilidad social, pues lógicamente los afectados por el no cumplimiento de las obras y acciones, no se quedarán con los brazos cruzados, y antes de que eso suceda, le pedimos atentamente su intervención. La minuta de acuerdos se firmó con la Lic. Nubia Ramos Carvajal, actualmente candidata del PRI a la alcaldía del mismo municipio.

4. Dentro de las obras solicitadas a la CEAPAS, y que cuentan con proyecto ejecutivo y que por su importancia en la salud de la población destacan las siguientes:

Drenaje sanitario para las localidades de El Tule y La Espinita, La Palma, Las Flores, Heraclio Bernal, Loma y Tecomate, todas del municipio de Culiacán. En Guasave la localidad de El Zopilote. En Ahome la colonia Renato Vega.

5. Una última petición señor gobernador, requerimos de su intervención a los más altos niveles del gobierno federal, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de abusar de los usuarios. Constantemente incrementan los cobros y a pesar de nuestras quejas, simplemente no hay manera de que un ciudadano común le gane un sólo caso a esta dependencia. Y aquí el asunto no es la tarifa que se asigna a Sinaloa, sino son literalmente abusos. Además solicitamos haga lo posible para que la CFE reconsidere la tarifa asignada al Estado, el pueblo de Sinaloa le agradecería esta intervención.

Señor Gobernador, como la solución a nuestras peticiones no avanza lo suficiente, porque hay oídos sordos de varios titulares de las secretarías, nos vemos precisados a llamar su atención para que sea usted quien resuelva esta problemática social.

Apelamos a su sensibilidad política, de la que usted ha dado muestras que son muy apreciadas por el pueblo llano, tal como la implementación del programa de pavimentación en colonias populares y sindicaturas, el programa de piso y techo firme, el apoyo que se brindó a nuestros compañeros de El Varal y San Sebastián en el municipio de Guasave, donde el gobierno del estado aportó 10 MDP, que sumados a otros 10 que fueron gestionados por los diputados federales antorchistas, hicieron realidad la obra de agua potable, actualmente en construcción, que beneficiara a cientos de familias de estas dos localidades. Los antorchistas sinaloenses reconocemos y valoramos éstas acciones, pues volver los ojos y apoyar al sector social más necesitado, es de buenos gobernantes, responsables y preocupados por conservar la paz social, esa que mira sobre todo a un reparto más justo de la riqueza creada por todos los mexicanos.

Lic. Quirino Ordaz, a su sensibilidad social nos atenemos y, por lo mismo, confiados en que seremos escuchados, miles de Antorchistas sinaloenses acudiremos el día 20 de febrero al Palacio de Gobierno, para pedir su valiosa y urgente intervención en la solución de los asuntos mencionados.

ATENTAMENTE

COMITÉ ESTATAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA

