Mando Único no es la panacea reconoce Comisión Nacional de Seguridad

La dinámica delincuencial en el país no es única, es compleja y multifactorial

La Crónica de Chihuahua

25 de agosto, 20:19 pm

“Mando Único no es la idea de tener 32 policías, sino de ver cómo hacer que mil 800 cuerpos policiacos que están con capacidades totalmente diversas en el país, las logramos coordinar, capacitar y tener responsables muy claros de hasta dónde va a entrar una autoridad y hasta dónde se coordina con la Federación”, afirmó Francisco Gatica Méndez, coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Gatica participó en el Foro de Seguridad, como parte del Encuentro Chihuahua: Problemas contemporáneos de México, en representación del comisionado nacional, Renato Sales Heredia.

“La profesionalización de los policías es fundamental. Pero el tema de Mando Único no puede ser; no lo es. No es la panacea. Pero es una cosa que tenemos que aceptarlo como Estado”, advirtió.

Se refirió a indicadores del 2007 al 2011 en los cuales México pasó de 8 a 23.5 homicidios por cada 100 mil habitantes y 22 en 2012. En ese mismo tramo Ecuador bajaba de 22 a 8, porque invirtió en patrullas, equipamiento, mejoría salarial sustancial a cada policía en ese país.

Señaló que esa es una de las soluciones de las que todos los niveles de Gobierno deben hacerse cargo, porque la Policía Federal no puede sustituir ni con 40 mil o 50 mil a los 400 mil policías que están desplegados en los estados “y no tendría por qué hacerlo”.

“Mando único, no. Mando policial, donde los modelos tienen que estar definidos. La lógica de reivindicar a las policías tiene que ser parte fundamental”, expresó el funcionario, luego de que el gobernador Javier Corral le solicitó atender las inquietudes contra el Mando Único, planteadas por los expertos en la mesa de análisis.

Agregó que se debe buscar que los policías estén cerca de la ciudadanía para los temas de prevención, denuncia e inteligencia social. “No hay modelo en el que el policía por sí solo pueda acabar con el delito”, destacó.

Dijo que la violencia relacionada con los homicidios dolosos y la dinámica delincuencial en el país no es única, es compleja, multifactorial y por eso el Artículo 21 Constitucional establece que la seguridad pública le corresponde a los tres ámbitos de Gobierno.

Aseguró que en la actual Administración federal el tema de la seguridad se ha dado como una política de Estado.

“En esta materia somos daltónicos; nosotros como Federación vamos en lo que nos corresponde y más allá para que la gente tenga seguridad en sus estados y municipios, más allá del tipo de delito de que se trate”, explicó Gatica.

En su segunda intervención en el Foro de Seguridad del Encuentro Chihuahua indicó que existe una Iniciativa de Mando Único que se pasó al Poder Legislativo para que se abra al debate, en el cual se se han matizado las posturas.

“En esta realidad compleja que vivimos, la idea del Mando tiene que ver también con la profesionalización de las policías, pero con una responsabilidad clara de las autoridades que la tienen que ejercer”, advirtió.

Se refirió a los casos de las policías municipales poco profesionalizadas, pero también vinculadas con los delitos.

“Entendemos la lógica del Artículo 115 Constitucional modificado en 1983 y más allá de un tema de municipalismo o de federalismo, se trata de darnos esos modelos de mando para que haya una mayor coordinación”, agregó.

Consideró necesario aclarar cómo se deben coordinar las diversas corporaciones que participan en alguna situación.

“El tema del mando policial, como lo suscribe el comisionado nacional, tiene que ver con llevar a las policías municipales a esa lógica del Artículo 115, que se hagan cargo de lo que les toca, de esa seguridad pública de primer encuentro para resolver problemas de convivencia cívica”, señaló.

Hay municipios que por su complejidad, por su tamaño, por las zonas metropolitanas en que se desarrollan, tienen necesidades de otras capacidades “pero serían casos muy específicos, con una evaluación muy precisa de cuales policías sí tienen esa lógica de atender lo que les toca de primera instancia”.

Recordó que hay casos de estados donde hay una lógica de Mando Unificado desde hace mucho tiempo, lo cual da luz sobre los beneficios y dificultades que tiene este modelo.

En ese sentido, consideró Gatica, no es lo mismo lo que sucede en Yucatán, Nuevo León o en el propio estado de Chihuahua.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---