Luz erosionada

“El valor en la fotografía no debe medirse únicamente desde un punto de vista estético, sino por la intensidad humana y social de su representación óptica. La fotografía no solo es un medio para descubrir la realidad; vista por la cámara, la naturaleza es distinta de aquella que ve el ojo humano. La cámara influye en nuestra manera de ver […]”

Lázló Moholy-Nagy, La nueva visión, 1929

La intensidad productiva de la fotografía en nuestra época encuentra sentido en el entramado virtual de una bitácora visual. Lo instantáneo y fácil reduce la dimensión artística y capacidad de memoria del acto fotográfico, a una estrechez de lo sensible e intelectual. Esta situación erosiona la percepción de toda imagen; así la fotografía histórica resulta impenetrable sin contextualización, vacía ante los ojos de quien no tiene palabras para dialogar con la imagen, devaluada frente al hábito de la pobreza visual, insuficiente ante el consumo voraz e inmaterial para quien solo ve destellos en una pantalla. Tal indiferencia encuentra sensibilidad en la valoración de una mirada persistente y profunda.

Fotografías

A. La fotografía tarjeta de visita funcionaba como mediador en las aspiraciones sociales del retratado.

María Mide, Fotógrafo no identificado, ca.1870. Colección “Balderrama Tarango”

B. La fotografía estereoscópica fue una manera de conocer el mundo a través de vistas que aparentaban profundidad.

“Avenida de la Grande Armee desde el Arco del Triunfo”, H.C. White, 1903. Colección “Estereoscópicas”

C. La fotografía post mortem permitió tener un retrato de una persona fallecida; a los bebés y niños se les llamaba “angelitos”.

Bebé difunto, Fotógrafo no identificado, ca.1900. Colección “Reviviendo el Pasado”

D. La tarjeta postal fomentó el correo, el turismo y el coleccionismo en varias épocas.

“Palacio Federal”, México Fotográfico, ca.1925. Colección “Reviviendo el Pasado”

E. Diferentes tipos de fotografía aérea posibilitaron el trazo de planos para realizar modificaciones urbanísticas.

Aerofotografía perpendicular, Fotógrafo no identificado, ca.1960. Colección “Chihuahua A Través del Tiempo”

