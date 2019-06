Luchar para blindar soluciones: Antorcha Chihuahua

En el volante se lee que la organización recibió, de manera oficial por parte de la administración estatal, la seguridad de que se van a resolver las demandas de obras y servicios por los que ha luchado desde el inicio del gobierno de Javier Corral.

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista publicó un comunicado en formato de volante, y lo está repartiendo en las calles de la ciudad capital y en el resto del estado, para informar a los ciudadanos sobre los motivos por los que levantó el plantón que mantuvo durante 19 días en la Plaza Hidalgo frente al Palacio de Gobierno.

Se destaca que Antorcha no está siendo triunfalista, ni mucho menos, porque el anuncio de que se inician negociaciones con el Gobierno del Estado, debe tomarse con precauciones: “De todas maneras no estamos firmando un cheque en blanco. Vamos a desplegar toda nuestra atención, y desde aquí decimos que no dudaremos un instante en volver a instalar el plantón, al menor indicio de que se nos quiera escatimar lo que ya obtuvimos hoy”.

Lenin Nelson Rosales Córdova, dirigente estatal de esta organización, recordó que “nosotros siempre dijimos que lo que deseamos son soluciones a la oficialización de planteles educativos, a la dotación de los 400 terrenos para vivienda a nuestros compañeros solicitantes, la operación de un paquete de materiales subsidiados para autoconstrucción, diversas obras y servicios públicos, etcétera, y siempre reiteramos que el día en que vinieran a darnos propuestas que se pudieran autentificar como soluciones reales, con bases, con documentos, ese mismo día nos levantaríamos del plantón en menos de media hora. Y así lo hicimos”.

La única forma de garantizar las soluciones, de blindar el cumplimiento de estas peticiones, es la lucha, y nosotros no vamos a dejar de luchar y de insistir, concluyó.

