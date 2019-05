Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

30 de mayo, 13:54 pm

Los pretextos en los recortes de Hacienda a Salud

Mientras que por un lado sigue en la agenda mediática el tema sobre la orden de aprehensión que se giró al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en donde también ya se anunció que no puede ser detenido porque ya se le otorgó un amparo; los problemas que tienen que enfrentar el gobierno federal, junto con sus Secretarías de estado, están a la orden del día.

Hoy vemos por ejemplo como Alejandro Mohar, que funge como titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, encabezó a un grupo de 30 directores de igual número de unidades médicas que se han unido en frente para luchar por recursos para servicios médicos y ha señalado que faltó comunicación y entendimiento sobre cómo funcionan los servicios médicos; y que eso provocó la crisis en hospitales e institutos de salud.

Así, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda según ya autorizó unos 800 millones de pesos, los cuales habían sido reservados para otros asuntos; también se liberó otro paquete de recursos por mil 500 millones de pesos, un aplauso para la funcionaria porque ahora serán 2 mil 300 millones de pesos que según van a permitir recuperar al menos un 70% del personal de guardias, suplencias, honorarios y eventuales en hospitales del país; falta ver qué mecanismos van a usar para asegurar que los recursos vayan a para al destino que ya se les dio; no vaya a ser que al ratito también digan que por falta de comunicación y entendimiento, siempre no llegaron.

La decisión de invertir esa cantidad de recursos, cuando ya habían sido retirados, reflejan dos cosas: primero, la ineficiencia de los funcionarios que están al frente de esas dependencias y su poco profesionalismo que tienen en la materia; y, segundo, el que se despidiera a la gente que ya tenía experiencia en ese ramo y que podía garantizar que si no mejoraba el sistema de salud en el país, al menos no empeorara, fue la otra razón de que en estos momentos, en muchas entidades del país, siga la crisis e incluso ya con pérdidas humanas.

La ignorancia, la falta de comunicación y el poco entendimiento de los funcionarios como ellos mismos han asegurado, a quienes se llevan entre las patas es a la población, a los mexicanos más pobres de estados como Hidalgo, Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, etc., donde mucha gente que además de no encontrar medicinas y personal médico preparado, tienen que trasladarse varias horas para llegar al Centro de Salud o algún Hospital Regional, sólo para que reciban un rotundo «no hay medicina», «no hay servicios» gracias al recorte que el gobierno de AMLO realizó, para seguir con su fracasada bandera de “austeridad” republicana.

El clímax no político...

Y… ¡vámonos pal norte del país!, donde las cosas no son tan agradables. Primero, en Sonora donde el Ayuntamiento de Guaymas no da respuestas positivas a sus habitantes que le piden obras y servicios. Nos platican que a pesar de que Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, secretaria del ayuntamiento, recibió una comisión de antorchistas y le explicaron que han tocado puertas con las áreas de Infraestructura Urbana y que han argumentado que no hay recursos, ¡dónde habremos escuchado esto caro lector de Esténtor!; pero da la casualidad que ellos, el gobierno municipal de Guaymas son los encargos de buscar alguna alternativa a las problemáticas sociales de sus gobernadores. Buena tarea tendrá la alcaldesa Sara Valles Desses antes de que los inconformes comiencen a denunciar a su administración como ineficiente y con poca capacidad para gobernar ese municipio, madre de tres presidentes de México: Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Abelardo L. Rodríguez.

Y un poquito más al norte, en territorio villista, el plantón de antorchistas chihuahuenses continúa y ya cumple sus primeros ocho días; ahí se realizan un mitin diario y se ha hecho una manifestación en las principales calles del Centro Histórico; pero el gobernador panista del estado, Javier Corral no los ve, no los oye y menos quiere escucharlos. “Estamos remando contra corriente”, comentó a este espacio Marco Antonio Martínez Soto, encargado de la protesta frente al palacio de Gobierno.

“Estamos luchando en contra de una actitud de rechazo de los funcionarios educativos y de varias secretarías del estado, hacia las justas peticiones de chihuahuense de toda la entidad; pero además recordó que tienen ya dos años, y van por el tercero, de que entregaron en la oficina del Gobernador Corral Jurado, una lista de las demandas de pueblos, comunidades y colonias de 17 municipios, que están solicitando que se realicen y ejecuten obras pública. El plantón ahí seguirá y las protestas se irán escalando, donde se incluye la participación de otros estados de la región; ¿es en serio que el gobernador no los escuchará?

Y aunque a nivel federal sigue habiendo retraso en la entrega de becas a estudiantes de nivel bachillerato y nos han comentado que al menos existe una lista de unos 30 mil jóvenes que ya fueron censados pero que no han recibido los recursos, lista que ya fue enterada a la Segob federal; en Zacatecas el líder social Osvaldo Ávila Tiscareño, inauguró tres domos que servirán a cientos de estudiantes para que practiquen deporte y desarrollos sus clubes de danza, baile y teatro. ¡Felicidades a esos jóvenes y profesores que siempre buscan mejores condiciones educativas! Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---